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9 августа 2018, 21:03 0

За полгода нарушителей антитабачного закона оштрафовали на 70 миллионов рублей

За полгода нарушителей антитабачного закона оштрафовали на 70 миллионов рублей
Фото: azan-syzran.ru

В первом полугодии 2018 года Роспотребнадзор выписал 5,1 тысячи штрафов нарушителям антитабачного закона на общую сумму 70 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В число нарушителей вошли 1 514 физлиц, 1 561 работников компаний, продающих табак, 663 предпринимателя и 1 439 юрлиц. Всего с ноября 2013 года Роспотребнадзор привлек к ответственности около 70 тысяч нарушителей.

По данным доклада Центра лонгитюдных обследований Института социальной экономики НИУ ВШЭ, число курящих женщин в России выросло с 9 % в 1994 году до 14 % в 2016 году. При этом общее число курильщиков в России снизилось с 31 % до 28 %, число курящих мужчин уменьшилось с 58 % до 44 % к 2016 году. «В среде людей с вузовским дипломом курильщиков 18 %, со средним образованием – 38 %, с незаконченным средним – 36 %», – указывалось в докладе.

В России в июне 2013 года вступил в силу антитабачный закон, согласно которому гражданам запрещается курить в общественных местах. В результате в среднем россияне стали выкуривать на 5 % сигарет меньше, сообщает РБК.

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#закон #здоровье


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