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9 августа 2018, 20:21 2

Школам и детсадам рекомендовали ввести «утренние фильтры» больных детей

Школам и детсадам рекомендовали ввести «утренние фильтры» больных детей
Фото: ru.sputniknews-uz.com

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому главам регионов рекомендовано обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий, в том числе, введению «утренних фильтров» в детских образовательных организациях в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Директор института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец заявила: чтобы снизить остроту вопроса, нужно «вернуть медсестер в детские сады». Первый год в саду – испытание для детского иммунитета. Вирусы, простуды, новые инфекции. Для ясельных групп эта проблема особенно актуальна.

Татьяна Волосовец: Можно. Для этого нужно вернуть медсестер в детские сады. Поясню историю вопроса. Несколько лет назад медицинский персонал начали выводить из штата образовательных учреждений в штат ближайшей поликлиники. В итоге медсестра находится в саду не каждый день, как было всегда, а только два-три раза в неделю. При таком графике она не может постоянно контролировать состояние детей и оперативно оказывать им первую помощь. Сейчас в саду этим просто некому заниматься. Но не вызывать же "скорую" из-за каждой разбитой коленки, сообщает «Российская газета».

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#дети #здоровье #российская власть #школа


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Комментарии
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  • Машуня

    Машуня
    4 часа назад

    Ну как всегда Россия матушка....изначально все развалили..вывели из штата...А теперь встрепенулись...ломать не строить. А вот теперь локти покупайте как правильно сделать нормативку для садов...что бы снизить заболеваемость(((((

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    вот уж воистину умом Россию не понять. век назад раздолбали все что было. 70 лет строили заново. потом опять разломали.. история по спирали. ну так если все так и идет, что медлить то, нужно многие вещи очень быстро вернуть как было.

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