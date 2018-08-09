Школам и детсадам рекомендовали ввести «утренние фильтры» больных детей

Фото: ru.sputniknews-uz.com

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому главам регионов рекомендовано обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий, в том числе, введению «утренних фильтров» в детских образовательных организациях в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Директор института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец заявила: чтобы снизить остроту вопроса, нужно «вернуть медсестер в детские сады». Первый год в саду – испытание для детского иммунитета. Вирусы, простуды, новые инфекции. Для ясельных групп эта проблема особенно актуальна.

Татьяна Волосовец: Можно. Для этого нужно вернуть медсестер в детские сады. Поясню историю вопроса. Несколько лет назад медицинский персонал начали выводить из штата образовательных учреждений в штат ближайшей поликлиники. В итоге медсестра находится в саду не каждый день, как было всегда, а только два-три раза в неделю. При таком графике она не может постоянно контролировать состояние детей и оперативно оказывать им первую помощь. Сейчас в саду этим просто некому заниматься. Но не вызывать же "скорую" из-за каждой разбитой коленки, сообщает «Российская газета».