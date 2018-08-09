В Благовещенске до конца лета несколько перекрестков оборудуют светофорами

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В Благовещенске на пересечении улицы Ленина и переулка Пограничный запустили новый светофор. Здесь перенесли автобусную остановку, обновили разметку и установили бордюрный камень. И это не единственный новый электронный регулировщик в областном центре.

Также новый регулировщик заработал на перекрестке улиц Амурской и Политехнической. Там тоже нанесли разметку и поставили дорожные знаки. Новые светофоры появились в рамках дорожной кампании этого года, отметили в городском управлении ЖКХ.

До конца лета регулировщики установят еще на двух перекрестках: улицы Артилерийская–Красноармейская и улицы Ленина–Комсомольская.