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9 августа 2018, 19:52 2

В Благовещенске до конца лета несколько перекрестков оборудуют светофорами

В Благовещенске до конца лета несколько перекрестков оборудуют светофорами
Фото: iPhones.ru

В Благовещенске на пересечении улицы Ленина и переулка Пограничный запустили новый светофор. Здесь перенесли автобусную остановку, обновили разметку и установили бордюрный камень. И это не единственный новый электронный регулировщик в областном центре.

Также новый регулировщик заработал на перекрестке улиц Амурской и Политехнической. Там тоже нанесли разметку и поставили дорожные знаки. Новые светофоры появились в рамках дорожной кампании этого года, отметили в городском управлении ЖКХ.

До конца лета регулировщики установят еще на двух перекрестках: улицы Артилерийская–Красноармейская и улицы Ленина–Комсомольская.

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#транспорт


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Комментарии
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  • Светлица

    Светлица
    4 часа назад

    Вообще то на артиллерийской красноармейской уже установили недели две назад регулировщик, и все это время пока только желтый горит ,толком ничего не регулирует

  • Злюкин

    Злюкин
    4 часа назад

    В микрахе живет треть города, из Европейского народ через Воронкова ходит, а ни на перекрестке с Кантемирова, ни на перекрестке со Студенческой их просто нет. Аварии раз в неделю минимум. Чего ЖКХ ждет, пока смертей за раз штуки три будет что ли? Хватит уже возле своих домов их ставить, вспомните о людях!

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