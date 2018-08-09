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9 августа 2018, 19:20 1

В Благовещенске наградили самых отличившихся строителей области

В Благовещенске наградили самых отличившихся строителей области

В четверг, 9 августа в Общественно-культурном центре Благовещенска прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня строителя. В этой отрасли трудится каждый десятый работающий амурчанин.

Как сообщает Амурстат, в первом полугодии 2018 года в области ввели почти 25 тысяч квадратных метров жилья. За весь прошлый год ввод превысил 180 тысяч квадратов. В 2017 году строители привлекли в экономику области почти 190 миллиардов рублей инвестиций.

В области появились новые социальные и производственные объекты. В их числе детский сад на 230 мест, маслоэкстракционный завод, линии электропередачи протяженностью почти 90 километров, больше 40 километров автомобильных дорог.

А в этом году в Приамурье уже построили помещение для крупного рогатого скота, 10 километров дорог, линии связи и линии электропередачи. Примерно каждый десятый работающий амурчанин занят сегодня в строительстве.

Проблем в этой отрасли немало. Главные – это недостаток квалифицированных рабочих, высокий уровень налогов, неплатежеспособность заказчиков, нехватка финансирования и высокая стоимость стройматериалов.

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Комментарии
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  • Sorrnas1229

    Sorrnas1229
    7 часов назад

    Кого поздравили? Каменщика? Сварщика или крановщика? Ага уже ....

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