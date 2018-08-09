В Константиновском районе произошел падеж лошадей

В селе Крестовоздвиженка Константиновского района произошел падеж лошадей. Конь и жеребенок погибли, лошадь чудом выжила. По одной из версий, животные отравились ядохимикатами. По другой – их закусали оводы. Полиция проводит проверку.

Лошадь по кличке Астория чуть не погибла. Несколько дней она не вставала на ноги, и ничего не ела. Выглядела истощенной. Хозяевам ничего не оставалось делать, кроме как забить лошадь, несмотря на то, что у нее остался маленький жеребенок. Но животное пересилило себя и встало на ноги.

«Муж уже пригласил резчика, потому что он своих лошадей сам никогда в жизни не может зарезать, он к ним как к детям относится. И, когда они подошли, лошадь просто сама поднялась, очень тяжело, потихоньку, шатаясь, она поднялась. И неуверенными шагами начала передвигаться потихоньку. Видимо, она чувствовала, что что-то надо делать, бороться за свою жизнь», – рассказала жительница села Хаяла Гусейнова.

Астории повезло – ее выходили. Молодой жеребец и жеребенок в этом же хозяйстве в селе Крестовоздвиженка на днях погибли.

«Мы ее поднимали, весь день ходили периодически. Давали ей большое количество жидкости, только одну траву, все корма убрали полностью. И она поднялась. Сейчас лошадь в очень истощенном состоянии, но передвигается, жива», – радуется Хаяла Гусейнова.

Хозяйка коней уверена, что ее лошади отравились ядохимикатами. Местный растениевод обрабатывал пестицидами пшеничные поля, которые граничат с частным подворьем Гусейновых. Когда это происходит, в округе тяжело дышать – жалуются местные жители. Приходится закрывать окна в доме. От границы подворья до поля примерно 50 метров. При этом по закону санитарно-защитная зона при химобработке полей – не менее 300 метров. Глава местного КФХ подтвердил, что действительно проводил десикацию. Обезвоживал пшеницу перед уборкой урожая. Однако, фермер считает, что лошади погибли по другим причинам. Тем не менее, он пообещал, поля на этом участке больше не обрабатывать.

«Да там жарища такая стоит, овод кусает лошадей, может, или молока не было у этой кобылицы. Причин много. Мы же не лили на коней! Пчелы летают, мы там рядом ходим», – считает фермер Хаяла Гусеинова.

Гусейновы вызвали ветеринарную службу и обратились к правоохранителям. Отдел полиции по Константиновскому району начал проверку по факту падежа скота. Через 10 дней должны принять процессуальное решение. Сейчас в подсобном хозяйстве у семьи Гусейновых 16 лошадей. Каждое взрослое животное стоит 50 тысяч рублей. Жеребята – 10-15 тысяч. Свой ущерб коневоды оценивают в 40 тысяч рублей. И сейчас ждут заключения ветеринарной службы.