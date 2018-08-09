Производители экологически чистой продукции получат господдержку

Фото: primgazeta.ru

Закон также содержит запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования и методов генной инженерии, ионизирующего излучения; использование гидропонного метода выращивания растений. Запрещается использование упаковки, потребительской и транспортной тары, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе с использованием поливинилхлорида.

Производство органической продукции должно быть обособлено от производства неорганической продукции, а сведения о производителях и видах производимой ими органической продукции будут содержаться в едином госреестре. Подтверждение соответствия производства органической продукции действующим стандартам будет добровольным, но только после него производители будут вправе маркировать тару надписями и знаками единого образца о принадлежности продукции к органической.

Проект закона был разработан правительством во исполнение поручения президента. Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года. При этом размещать маркировку на упаковке органической продукции, произведенной в переходный период, запрещается.

В ходе пленарного заседания Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре Президент России Владимир Путин отмечал, что Дальний Восток является ключевым направлением в наращивании объемов экспорта продовольствия. По словам главы государства, «уже в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального агропромышленного рынка». Владимир Путин отметил необходимость повышения эффективности инструментов поддержки экспортёров.

«Через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объём продовольствия, чем ввозить в страну. То есть Россия станет нетто-экспортёром продовольствия. При этом должен вырасти экспорт мясной продукции, товаров высокого передела», – подчеркнул глава государства.

«Поддержка экологически чистой продукции на уровне государства дает новые возможности для дальневосточных аграриев. В первую очередь, конечно, речь идет о насыщении качественной продукцией внутреннего рынка. Ряд сельхозпроизводителей воспользовались льготными режимами территорий опережающего развития для запуска своих производств. Но также не стоит забывать, что рядом находится огромный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Большой потенциал региона и перспективный рынок соседских стран АТР дает Дальнему Востоку полный карт-бланш на экспорт российской сельскохозяйственной продукции. Эти и другие возможности развития сельского хозяйства мы также планируем обсудить на Восточном экономическом форуме», – сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Глава Минвостокразвития России заявил, что по итогам прошлого года рост сельскохозяйственной отрасли на Дальнем Востоке составил 8,2 % (по России – 2,4 %). Наибольшие темпы роста зафиксированы в Приморском крае и Амурской области. В 2017 году Приморский край вошел в тройку регионов-лидеров по РФ по темпам индекса производства продукции сельского хозяйства. Производство в Приморье составило 48,8 миллиарда рублей, при росте производства 13,8 %, сообщает Минвостокразвития.

На четвертом месте находится Амурская область. Объем производства здесь увеличился на 12,9 %. Вместе с тем, стоимость произведенной продукции сельского хозяйства в этом дальневосточном регионе превысила показатели Приморья и составила 62,2 миллиарда рублей. Всего по итогам 2017 года в России производство продукции сельского хозяйства составило 5, 654 триллиона рублей (выше на 2,4 процента по отношению к предыдущему году).

Всего в прошлом году Дальний Восток вырастил почти 2 миллиона тонн сои (3,6 миллиона тонн в России). Рекордсмен – Амурская область – дает 35 % российской сои. В регионе реализуется крупнейший в стране проект по строительству завода по глубокой переработке сои. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, потенциал роста производства сои на Дальнем Востоке в ближайшие годы – более миллиона тонн.

«Индексы промышленного производства, сельского хозяйства, строительства на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по стране. Это отрадный факт», – отметил премьер Дмитрий Медведев во время своего выступления с отчетом о результатах работы Правительства России в Государственной Думе.

На данный момент три дальневосточные ТОР имеют сельскохозяйственную специализацию. Две из них расположены в наиболее перспективных с точки зрения развития сельского хозяйства регионах – Приморском крае (ТОР «Михайловский») и Амурской области (ТОР «Белогорск»). Еще одна аграрная ТОР – «Южная» – была создана в Сахалинской области, где в последнее время уделяется значительное внимание развитию и финансированию сельскохозяйственной отрасли, в том числе для решения проблемы самообеспечения островного региона.