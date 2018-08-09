Будущим мамам амурские врачи рекомендуют проходить прегравидарную подготовку

В Амурской области, как и в целом в России, падает рождаемость. К примеру, в Белогорске и в Белогорском районе в 2016 году родились около 1 000 малышей, а в 2017 количество новорождённых сократилось на 20 %. Причины не только экономические и социальные, но и медицинские. Чтобы предупредить неудачу, нужна прегравидарная подготовка.

Если коротко, то это подготовка организмов отца и матери к наступлению беременности и вынашиванию ребенка. Будущие родители обследуются на наличие хронических и инфекционных заболеваний, при необходимости проходят генетические тесты, что можно вылечить – лечат или переводят в стадию ремиссии. Определяют факторы риска – резус фактор крови, недостаток или избыток массы тела у будущей мамы, нехватку витаминов, возраст родителей – всё это влияет на течение беременности и в итоге на здоровье малыша.

«Подготовку к беременности следует начинать как минимум за полгода до предполагаемого зачатия. Самым благоприятным возрастом для зачатия и вынашивания беременности считается для будущей мамы возраст от 19 до 35 лет, хотя сейчас репродуктивный возраст продлён», – рассказала врач акушер-гинеколог Белогорской больницы Елизавета Зуева.

Наши мамы и бабушки вставали на учёт в женской консультации только когда уже были в интересном положении. Сегодня, утверждают медики, сознательные родители готовятся к беременности заранее.

Старшему ребенку Анны Мельниковой уже 5 лет, супруги мечтают о втором малыше. Вместе они обратились в белогорскую больницу.

«Мы вместе подошли к этому вопросу, он меня хорошо поддерживает и всё понимает. Подготовят нас, выявят причину, почему у нас не получается второго ребёночка завести, и выявят проблему, чтобы не было проблем никаких», – сказала жительница Белогорска Анна Мельникова.

Сейчас на учёте в белогорской женской консультации состоят почти 500 будущих мам. Из них около половины прошли подготовку до наступления желанной беременности. Среди 134 пар, у которых выявили бесплодие, семь смогли забеременеть самостоятельно, ещё 9 женщин родили малышей после процедуры экстракорпорального оплодотворения, а четверо ожидают малышей после ЭКО.