В Албазине пройдет первый дальневосточный казачий фестиваль

В селе Албазино Сковородинского района пройдет первый большой Дальневосточный казачий фестиваль «Албазинский острог». Его приурочили к 160-летию образования Амурской области. Всего участие в фестивале подтвердили более 400 человек.

Албазино – первое поселение казаков на Амуре, появившееся в XVII веке. 17 августа в историческое место приедут 15 творческих коллективов из 13 городов и районов Амурской области. Также в Сковородинском районе ждут 30 участников из разных регионов России. Это сотрудники музеев, библиотекари, краеведы, преподаватели вузов и школ из Амурской области, Хабаровского, Приморского, Забайкалького краев и Якутии. Они поучаствуют в XI Дорохинских чтениях. В рамках фестиваля пройдет казачий круг – общий войсковой совет казаков.

«Мы ждем гостей из других регионов, здесь будут рассмотрены вопросы освоения первопоселения Албазина и всего, что связано со 160-летием Амурской области. Там же отметят и 100-летие пограничной службы. Практически все учреждения культуры Амурской области о областные государственные учреждения принимают участие в проведении данного фестиваля», – рассказала министр культуры Амурской области Ольга Юркова.

Впервые под открытым небом Амурский областной театр драмы покажет спектакль «Горький хлеб Албазина». Это история о судьбе казака Проньки и его дочери, которые защищали крепость вместе с другими албазинцами.

«Мы давно хотели это сделать, хотели показать, как мы понимаем историю нашей области, нашего Дальнего Востока, который, собственно говоря, и начинался с Албазина. И я думаю – это значительное событие. Пусть зрители воочию почувствуют, как непросто завоевывались наши границы нашей Амурской области», – рассказала директор Амурского театра драмы Татьяна Бедина.

Свое искусство покажут 20 мастеров областного дома народного творчества. Они проведут мастер-классы.

«Можно будет поучаствовать. Сделать своими руками какие-то такие вещи, которые не купишь нигде, это эксклюзив полнейший, мы привезем с собой кузницу. Любой человек может сам смастерить с железа, сковать себе какой-то там сувенир», – рассказала директор Амурского областного дома народного творчества Анна Соколенко.

Больше 400 человек подтвердили свое участие в фестивале. При этом гостиницы в селе нет. Поэтому многие желающие собираются приехать с палатками, чтобы насладиться природой Албазина. Фестиваль завершится 19 августа.