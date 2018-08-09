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сегодня, 17:47 0

Доказали вред сотовых телефонов

Доказали вред сотовых телефонов
Фото: vk.com

Ученые Университета Толидо в США выяснили, что голубой свет, который испускают экраны смартфонов ночью, вызывает потерю зрения из-за формирования токсичной формы ретинала – химического вещества, содержащегося в клетках сетчатки. С возрастом происходит дегенерация желтого пятна (макулодистрофия), которая ухудшает остроту зрения и является причиной около половины случаев слепоты у людей старше 55 лет.

При этом происходит отмирание сосудов, питающих клетки сетчатки. Считается, что свет в голубом, синем и фиолетовом диапазоне спектра усугубляет нарушения сетчатки, однако ученые не знали, насколько это воздействие серьезно.

Исследователи выяснили, что макулодистрофия происходит из-за образования скрученной формы ретинала – производного витамина А, обладающего токсичным действием. Этот процесс обратим, однако у некоторых людей протекает неэффективно, в результате чего происходит накопление патогенной формы. Это приводит к тому, что в мембране клеток нарушаются функции фосфолипидов, в результате повышается уровень кальция, клетки изменяют свою форму и гибнут, сообщает «Лента.ру».

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#здоровье #технологии


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