На баннере с двумя птицами жители Зеи разглядели намек на политическое будущее области и города

В городе Зея Амурской области неизвестные развесили в городе баннеры и листовки, на которых на голубом фоне неба изображены два белых силуэта птиц. Горожане признали в них орла и чайку. И многие увидели в этом некий намек на политическое будущее Приамурья и Зеи.

Как рассказали жители Зеи, баннеры и листовки появились в разных местах города – напротив местного автовокзала, в микрорайоне Светлый, а также на столбах вдоль улицы Ленина.

Горожане считают, что эти баннеры и листовки имеют некий иносказательный подтекст и недвусмысленно намекают, кто вскоре возглавит Амурскую область и город Зею.

Жители уверены, что силуэты птиц указывают на двух вполне конкретных людей – Василия Орлова – нынешнего врио губернатора и Алексея Чайку – первого заместителя главы администрации города Зея. Оба участвуют в грядущих сентябрьских выборах. Один будет бороться за кресло главы региона, второй – за кресло мэра города. Горожане отметили также, что подобных изображений с метафорическим смыслом, указывающих на других участников предвыборной гонки, они в городе не замечали.

Что на самом деле имели ввиду авторы баннеров и листовок с птичьими силуэтами – неизвестно. Никаких выходных данных и указаний на изготовителей на изображениях нет, говорят горожане.