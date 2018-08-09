Сотрудники МЧС Благовещенска восстановили пожарную машину и подарили ее

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Пожарные-спасатели благовещенской пожарно-спасательной части № 12 в свободное от службы время восстановили пожарный автомобиль на базе ГАЗ–66 1983 года выпуска. Машину, ставшую пригодной к работе, торжественно передали его добровольной пожарной дружине Новотроицкого сельского совета Благовещенского района.

Всё началось с учения на территории Амурского агроцентра. Начальник Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона Константин Рыбалко обратил внимание на неэксплуатируемый пожарный автомобиль, стоявший на территории предприятия. Автомобиль доставили в 12 пожарно-спасательную часть, где водители подразделения в свободное от службы время в течение двух месяцев отремонтировали, покрасили машину, при содействии Амурского регионального отделения ВДПО укомплектовали оборудованием, необходимым для тушения пожаров и забора воды. Поскольку в селе Новотроицкое нет источников наружного противопожарного водоснабжения, при ремонте было установлено оборудование для забора воды из водоемов.

9 августа состоялась торжественная передача автомобиля добровольной пожарной дружине Новотроицкого. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Андрей Потахов вручил ключи от автомобиля главе Новотроицого сельсовета Ирине Бондарь.

В Новотроицком уже несколько лет существует добровольная пожарная дружина, которая по итогам деятельности в 2017 году была признана лучшей в Амурской области. Теперь ее будет преобразуют в добровольную пожарную команду с круглосуточным несением дежурства, что, несомненно, повысит противопожарную защиту населенного пункта. Благодаря пожарному автомобилю должно значительно уменьшиться время прибытия добровольцев к месту пожара. Сельские пожарные-добровольцы смогут самостоятельно, до прибытия профессиональных пожарных, тушить пожары, ликвидировать возгорания на начальной стадии и защищать село от природных пожаров и палов. Автоцистерна доставит к месту возгорания 1 600 литров воды и 100 литров пенообразователя.

Это уже третий автомобиль, который восстановили и передали добровольцам пожарные Благовещенска. Несколько лет назад пожарные помогли добровольным пожарным села Мухинка восстановить пожарный автомобиль АЦ–30 на базе ЗИЛ–157, который был на вооружении пожарных формирований страны еще в 50-60-е годы прошлого века. Тогда пожарные вернули автоцистерне жизнь, она и сегодня защищает Мухинку от пожаров. В 2011 году на вооружении у добровольной пожарной дружины Дальневосточного государственного аграрного университета появился отремонтированный силами огнеборцев пожарный автомобиль на базе автомобиля ГАЗ–66.