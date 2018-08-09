«Пьяный мальчик» из Белогорска может оказаться в детской колонии

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Как сообщало информагентство, вечером в среду, 8 августа, в Белогорске произошло ДТП. Nissan Wingroad врезался в стоявший Honda CR-V и скрылся с места аварии. Вскоре «ниссан» обнаружили на другой улице, Благовещенской, – автомобиль остановился после того, как на скорости врезался в электроопору. Выяснилось, что набедокурил мальчик 2006 года рождения. При этом ребенок был пьян.

Как сообщили в полиции, в результате происшествий юный нарушитель получил травмы грудной клетки и языка. Медики скорой оказали ему помощь.

По данным правоохранителей, мальчик состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Он живет с неработающей мамой и отчимом. Автомобиль не принадлежит им, а находится в пользовании.

Семья находится на учете в полиции. В отношении мамы не раз составляли административные протоколы по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». По вчерашнему факту составили новый протокол по этой же статье. Кроме того, женщина привлекалась и по статье 20.22 КоАП «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо наркотических средств или психотропных веществ».

«Сотрудники полиции решают вопрос о помещении мальчика в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Свободном. Решение будет принимать судья, документы подает инспектор ПДН», – сообщили в УМВД по Амурской области.