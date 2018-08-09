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сегодня, 17:12 0

Женщина выиграла в лотерее благодаря сну

Женщина выиграла в лотерее благодаря сну
Фото: okposad.ru

Жительница американского штата Нью-Йорк Мэри Уилсон (Mary Wilson) отметила на лотерейном билете приснившиеся ей числа. Благодаря этому она выиграла миллион долларов.

Женщина несколько лет назад увидела во сне числа, и на протяжении нескольких лет всегда указывала их, когда участвовала в лотереях. Мэри указала вновь эти числа, и угадала 5 чисел из шести, выиграв в лотерее миллион долларов.

Уилсон приехала в Нью-Йорк за выигрышем вместе с мужем и знакомой семейной парой. «Мы все покупаем лотерейные билеты и договорились, что если выиграем крупную сумму, то поделим полученные деньги», – объяснила победительница.

После уплаты налогов, каждому досталась четверть суммы. В итоге каждый получил 168 039 долларов (11 миллионов рублей), сообщает «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что американка выиграла крупную сумму в казино, когда проводила селекторное совещание.

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#жизнь #США


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