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сегодня, 17:00 0

От молока до метанола: 17 амурских инвестпроектов участвуют в отборе на ВЭФ 2018

От молока до метанола: 17 амурских инвестпроектов участвуют в отборе на ВЭФ 2018
Фото: otvprim.ru

Инвестиционные проекты Амурской области в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма и логистики борются за право принять участие в IV Восточном экономическом форуме. Победителей отбора объявят до 15 августа.

В 2018 году активно принимали участие в отборе инвестиционные проекты от муниципалитетов. Ранее, врио губернатора Амурской области Василий Орлов поручил главам подготовить инвестиционные проекты от каждого муниципалитета. В итоге было собрано шесть проектов. Среди них животноводческие комплексы, минизавод по производству молока, транспортно-логистические центры, гостиничные комплексы и др.

В отборе также принимает участие научно-исследовательский институт сои, который подал проекты производства микробиологического удобрения, генетически немодифицированых семян и инновационной лаборатории сельскохозяйственного назначения.

Ранее на Восточно-экономическом форуме область презентовала 4 проекта. Среди них I очередь маслоэкстракционного завода «Амурский». В 2016 году – инвесторы рассказали о проекте участникам форума, а уже в прошлом году на форуме президент страны дал старт работе завода, сообщает инвестиционный портал Амурской области.

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