В Амурской области продолжается противостояние минздрава и зейских стоматологов

Фото: stomzeya.ru

Чиновники говорили врачам, что новшество внедряется для оптимизации ненужных расходов, в том числе в интересах врачей.

«Это слияние двух учреждений в единое учреждение, а не присоединение. 15 человек врачебного состава – это очень мало для существования отдельного учреждения. Это бухгалтерия, это кадры, это водители, экономисты – целый штат. Это все делается для того, чтобы оптимизировать ненужные, лишние расходы за счет управленческого аппарата – это главный бухгалтер, главный экономист, – то есть те люди, которые относятся к прочему персоналу. Для того, чтобы повысить медицинским работникам заработную плату», – объяснила Евгения Жарновникова, заместитель министра здравоохранения Амурской области.

Упомянула и указ президента об увеличении зарплаты медицинским работникам.

«В вашем учреждении поднять заработную плату можно за счет сокращения прочего персонала, который содержать нерентабельно. Поэтому объединяются два учреждения за счет сокращения прочего персонала в виде экономистов и бухгалтеров, которые будут трудоустраиваться администрацией Зейского района. Мы об этом разговаривали с главой администрации. Возможно, они пойдут в Зейскую больницу на недостающие ставки, но наверняка сказать не могу, так как у меня нет документов их штатного расписания», – заверила чиновник.

Также замминистра пыталась убедить врачей, что после слияния, которое предполагается в октябре текущего года, они не потеряют ни в заработной плате, ни в качестве применяемого в работе материала.

«Я приехала с вами поговорить о причинах. Причин мне было высказано две: мы будем работать плохим материалом, и у нас упадет зарплата. Я вам официально еще раз повторяю – это не правда. Вы будете работать теми же препаратами, и заработная плата ваша будет сохранена», – заявила Евгения Жарновникова.

«Скажите, почему же в ЦРБ нет лекарств? Человек пришел, ему назначили лечение – капельницы, а он вынужден покупать свои лекарства, потому что ничего нет», – спросил на это утверждение кто-то из врачей.

Представитель минздрава ответила, что в этом есть и вина предыдущего руководства Зейской больницы.

«Потому что врачей там гнобят, кто деньги зарабатывает. Это началось еще с Гибадуллина, который был там главным врачом и Александрова, который при своем увольнении 16 штатных единиц прочего персонала дополнительно взял. В течение пяти последних лет в Зейской больнице было просто гнобление медицинского персонала, набрали штат прочего персонала – уборщицы, санитарки, водителей, которых больше чем автотранспорта. На 25 коек круглосуточного пребывания – 40 человек обслуживающего персонала и при этом никакого качества. Мы разработали план выхода из кризисной ситуации. При назначении нового главврача идет сокращение прочего персонала, чтобы оптимизировать доходы учреждения, чтобы больницу хоть как-то самоокупающейся сделать, оборудование сейчас закупается. Министерством здравоохранения на сегодняшний день доводятся дополнительные деньги для того, чтобы они погасили все свои кредиты. И то, что вас туда на сегодняшний день присоединяют – это для того, чтобы вы вместе потом в дальнейшем процветали», – сказала Евгения Жарновникова.

Однако врачи стоматологической поликлиники в будущее совместное процветание не очень-то верят. Не понимают, почему их уже процветающее учреждение, которое находится на самоокупаемости, хотят присоединить к проблемному. Считают, что у них есть все, чтобы как и раньше работать автономно, в том числе грамотный руководитель. Что до нынешней ситуации в Зейской больнице, то считают, что в этом есть и вина учредителя – министерства здравоохранения региона.

Также на встрече было озвучено, что после смены руководства в больнице уже уволились 10 врачей. Представители минздрава эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Как позднее стало известно корреспонденту Амур.инфо, официально с 20 июня в Зейской больнице уволились 5 врачей. Еще 7 уже ищут работу. Также ушли 5 человек среднего медперсонала и еще 19 прочего персонала.

Представители минздрава напомнили, что принимаются все меры для «исцеления» медучреждения. Они же подняли вопрос и качества оказываемых услуг в стоматологической клинике. По их данным, в учреждении с пациентов брали деньги за бесплатные медицинские услуги. Говорят, проверку решили провести после многочисленных жалоб в социальных сетях на платные услуги в медучреждении.

«Мы подняли выборочно документацию – 9 историй болезни. В каждой истории болезни могу врачей назвать, и все договора мы распечатали: написано обезболивание – артекаин, и в этот же день проведена платная услуга, оплатил пациент за ультракаин. То есть о чем мы говорим? – Задвоение услуг. Артикаин у вас идет по ОМС, а ультракаин только на основании платных услуг. То есть вы подаете на ОМС и тут же дублируете эти услуги на платной основе и получаете двойную зарплату. И это не единичный случай, а во всех картах, которые мы проверили. Есть и такое, что укололи бесплатный артекаин, а пациенты оплатили ультракаин. Я просто обязана предоставить это в следственные органы. Знаете, что люди у вас говорят? – У нас сегодня праздник, у нас сегодня деньги не берут», – заключила замминистра.

Последнее утверждение врачи возмущенно опровергли. Говорят, по всей поликлинике установлены камеры, которые записывают звук. А внеплановую проверку и изъятие медкарт пациентов назвали неправомерными – без предварительного уведомления, а также соответствующего приказа и росписей в журнале проверок.

В минздраве не исключают – нарекания на работу стоматологической поликлиники могут быть и если все 15 врачей уволятся, как и обещали.

«Да, у нас будет проблема с тем, чтобы решить вопрос, как оказать стоматологическую помощь Зейскому району – еще какая. Нам придется снимать с города Благовещенска специалистов, с районов, вахтовым методом, но так или иначе пусть это будет не 15 врачей, а 5, но помощь оказываться будет. Будет куча жалоб, но, тем не менее, мы как-то будем это делать», – призналась замминистра.

Действия врачей с увольнением в минздраве назвали шантажом, а медработники, в свою очередь, решение присоединить их поликлинику к больнице – рейдерским захватом. Закончилась встреча просьбой замминистра к медработникам.

«Ваше право увольняться или прислушаться и остаться. Я вас призываю подумать в первую очередь о семьях, которые вам нужно кормить и о населении, которое вам верит и ходит к вам за медицинской помощью. Пожалуйста, прежде чем кидаться заявлениями, подумайте», – попросила чиновница.

Еще до встречи с представителями минздрава, врачи написали коллективное письмо, которое опубликовал «Зейский вестник». Там говорится, что зейская стоматологическая поликлиника – единственная медицинская организация в Амурской области, у которой руководитель – не главный врач, а директор. Именно эта должность прописана в уставе учреждения, а руководитель получала дополнительное образование, дающее право управлять медорганизацией.

Врачи считают, что именно благодаря директору с экономическим образованием и опытом менеджера поликлиника из банкрота с многомиллионными долгами превратилась в одно из лучших медучреждений области, где работают специалисты, в том числе из Хабаровска, Читы и Владивостока. В поликлинике обслуживаются жители Зеи и Зейского района, а также Магдагачинского района.

«Многие пациенты, наслышанные о нашем сервисе, специально приезжают лечиться к нам из Хабаровска, с Сахалина и других регионов Дальнего Востока. Получили из области стоматологический автобус, три года успешно обслуживаем на передвижном комплексе труднодоступные поселки Зейского района. Поликлиника полностью перешла на самоокупаемость, то есть бюджетных денег нам не выделяется, мы содержим себя сами. Хочется, чтобы нас услышали. На сегодняшний день наша организация зарабатывает только на "жизнь": на обучение своих специалистов, достойный материал для обслуживания пациентов, заработную плату и коммунальные платежи», – говорится в письме.

Специалистов возмущает, что в письме за подписью зампреда амурского правительства Ольги Лысенко, которое они получили в ответ на свое обращение к президенту РФ, указано, что Зейская стоматологическая поликлиника – один из инструментов в плане выхода из кризиса Зейской больницы и ее огромной кредиторской задолженности. При этом экономического обоснования целесообразности такого объединения не было.

«Стоматология – специфическая отрасль медицины. Не зря по всей России в 1991 году стоматологические поликлиники выделили как отдельные организации, вывели из штатов больниц. Нет ни одной статьи расходов, которую бы нам оплачивал бюджет. А в постановлении о присоединении написано "в целях более эффективного расходования бюджетных средств"», – пишут врачи.

Они говорят, что в ответ на письмо зампреда все врачи стоматологической поликлиники приняли для себя единственно верное решение – уволиться.

«Нам кажется, это беспрецедентный случай (в Амурской области точно) такого единодушия коллектива, несколько лет добивавшегося упорным трудом высоких показателей и достойной заработной платы. В настоящее время из 15 врачей, подавших заявление об увольнении, трое уходят в частную практику, восемь человек уезжают в те регионы, из которых в свое время их «выманили», четверо выходят на заслуженную пенсию. Если региональный минздрав считает эти заявления об увольнении блефом, то он ошибается. Мы настроены решительно. Мы не согласны молча ждать выборов и идти на заклание в организацию, имеющую печальный опыт», – категорически заявляют медработники.

Они считают, что увольнения работников в Зейской больнице в последние полтора месяца говорят не об улучшающейся, а, напротив, об ухудшающейся обстановке. А также, что объединение двух учреждений не имеет смысла, пока не будут выявлены истинные причины возникновения кредиторской задолженности в Зейской больнице.

«Всем коллективом мы единогласно пришли к соглашению добиваться встречи с исполняющим обязанности губернатора Амурской области Василием Орловым, когда он приедет в город Зею на встречу с населением. Его приезд запланирован на август, дата открыта», – так заканчивается письмо, которое подписали все 15 врачей.

Все они пока работают, однако запись на сентябрь по-прежнему не ведется.

Фото: сайт администрации города Зея