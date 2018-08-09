Житель Благовещенска выставил на продажу коллекцию сахара

Старшеклассник из Благовещенска продает коллекцию порционного сахара. Собрание насчитывает около 450 экземпляров. Их Павел собирал на протяжении пяти лет.

«Коллекция началась с пары пакетиков, которые я привез из путешествия по странам СНГ. Затем начал собирать пакетики из местных кафе. Друзья и знакомые, узнав о моем хобби, стали привозить мне сахар из самолетов, отелей, кафе. Обменивался по почте с другими коллекционерами», – рассказывает молодой человек.

В коллекции есть несколько одинаковых пакетиков, их Павел продает в отдельном объявлении. А основная коллекция включает в себя пакетики, рассортированные по странам и континентам. Есть также несколько экземпляров коричневого сахара и сахара без калорий. «Сегодня утром мне написали, правда, попросили продать только сахар от авиакомпаний – их у меня 45 пакетиков, – говорит Павел. – Но я хочу все-таки продать коллекцию целиком».

Благовещенец объяснил свое решение расстаться с необычным хобби: «Я заканчиваю школу, нет времени заниматься дальнейшим пополнением коллекции, да и родители не станут этим заниматься. Решил продать – может быть, кому-нибудь будет интересно». Юноша уточнил, что не преследует выгоду, скорее, ищет увлеченного человека, которому можно передать собирательство. Такие коллекции, по словам Павла, продаются по более высокой цене, чем та, за которую он выставил свой сахар на продажу.