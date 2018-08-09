Губернатор Хабаровского края просит уменьшить объем сбросов воды на Бурейской ГЭС

Фото: МЧС России по Хабаровскому краю

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил, что сброс воды из водохранилища Бурейской ГЭС в Амурской области может спровоцировать второй паводковый гребень в крае. Об этом Шпорт рассказал министру МЧС Евгению Зиничеву в ходе его визита в Хабаровск.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 30 июля Бурейская ГЭС начала сбросы воды в объеме 3,5 тысячи кубометров в секунду. «3,5 тысячи – это много. Я прошу учесть этот факт. Я и телеграммы писал по этому поводу. Паводок быстро не уйдет. Мы его, конечно, все равно регулируем. Но вы сейчас этими сбросами сделаете еще один гребень», – сказал Вячеслав Шпорт в ходе рабочего совещания с министром МЧС России в Хабаровске.

Глава региона отметил, что несмотря на то, что ситуация на реках стабилизируется, в регионе все равно остаются подтопленными более 200 участков. «В 2013 году были сбросы 6,5 тысячи и мы утонули. Дома с крышами ушли. Но и 3,5 тысячи – это много. Прошу это учесть и уменьшить», – отметил губернатор Хабаровского края.

В свою очередь, исполняющая обязанности руководителя Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Елена Айраксинен уточнила, что сбросы воды на водохранилище начались с расчетом, что такой объем на паводковую обстановку не повлияет, сообщает «Интерфакс Дальний Восток».

«Объем сбросов Бурейского водохранилища 3,5 тысячи кубометров воды в секунду. К уровню воды в Амуре он может добавить несколько сантиметров, не больше. Эти сбросы необходимы, чтобы освободить некоторые заполненные емкости ГЭС», – сказала Елена Айраксинен.

По данным правительства Хабаровского края, на 9 августа в крае подтоплено 234 дачных участка. Большинство – 227 – находятся на островной территории Хабаровска. Еще семь в Хабаровском районе. Также под водой оказались два участка дорог местного значения в Хабаровском и в Нанайском муниципальном районе.

Уровень Амура у Хабаровска составляет 478 сантиметров, за сутки вода упала на 5 сантиметров.