Минтранс объяснил, как организовать бесплатные и платные парковки в регионах

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В Министерстве транспорта Российской Федерации разработали инструкции для регионов по организации паркингов. Чиновникам рекомендовано жертвовать тротуарами и газонами для организации парковочных карманов, а парковку «елочкой» организовывать только на широких улицах.

Тарифы на платную парковку, в свою очередь, будут рассчитываться по формуле, учитывающей зарплату местного населения. Эксперты инициативу поддержали, но отметили, что принятие документов может привести к неожиданным последствиям, вплоть до запретов парковки во дворах, пишет «КоммерсантЪ».

Минтранс опубликовал проекты методических рекомендаций, которыми будут пользоваться регионы при организации парковок. Первый документ содержит инструкцию по «формированию парковочного пространства». Возможность организации машиноместа у обочины будут определять по ширине проезжей части: не менее 6,5 метра для дороги с односторонним движением, от 8,5 до 9,5 метра для улицы с двухсторонним движением. Если ширины не хватает, то машины можно ставить на тротуаре или с частичным на него заездом. При этом высота бортового камня не может быть выше 12 сантиметров, а ширина тротуара должна быть не менее 4 метров. Для борьбы с пробками рекомендуется делать заездные карманы за счет тротуаров и газонов. Если кармана нет, то допускается парковка «елочкой», но при условии, что угол постановки автомобиля к тротуару – 23–45 градусов, а ширина полосы движения – не менее 3,75 метра. Чтобы исключить заезд машин на тротуары, рекомендуется ставить ограждения, например столбики, через каждые 1,5 метра. На внеуличных парковках, например у торговых центров, ширина проезжей части между рядами машин должна быть не менее 6 метров, а заезды и выезды на территорию должны быть в разных местах.

Второй документ Минтранса касается тарифов на платных парковках. Вводится формула, которой должны пользоваться регионы: в ней учитываются несколько параметров, включая базовый тариф, коэффициенты назначения паркинга, длительности стоянки. Базовый тариф, в свою очередь, рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты в конкретном городе. Конечная цена должна стать такой, чтобы парковка была заполнена не больше чем на 85 %: если машин больше, то должен вводиться повышенный «заградительный» тариф. Приводится таблица с расчетами таких тарифов (за час стоянки), необходимых для снижения заполняемости паркингов в разных регионах.

Документ вступит в силу в конце 2018 года. Глава общественного совета при Минтрансе РФ Михаил Блинкин считает, что часть норм методики являются «избыточными», например, привязка базового тарифа к уровню зарплаты без учета численности населения, уровня автомобилизации, интенсивности потоков миграции. По его мнению, рекомендации «вряд ли будут полезны для столичного департамента транспорта, так же как и для транспортных администраций городов-миллионников».