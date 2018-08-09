Благодаря «Силе Сибири» провинция Хэйлунцзян будет газифицирована

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Благодаря газопроводу из России в Китай в провинции Хэйлунцзян будет осуществлена газификация. Здесь будет проложено 36 линий газопровода общей протяженностью 2 800 километров. Начало строительства первых из них ожидается уже в конце 2018 года.

В Харбине создана Хэйлунцзянская компания по строительству газовых сетей с уставным капиталом в 1,5 миллиарда юаней. Она будет заниматься строительством и эксплуатацией газовых трубопроводов на территории провинции.

Китайская часть российско-китайского газопровода берет начало в городе Хэйхэ, расположенном на правом берегу реки Амур. В соответствии с соглашением, Россия с конца 2019 года будет поставлять в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 38 миллиардов кубометров газа в год.

Проект газификации провинции обойдется более чем в 13 миллиардов юаней. Он позволит снабдить газом большинство городов и уездов провинции, сообщает сайт «Партнеры».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», газопровод «Сила Сибири», проходящий также и через Амурскую область, должен привести к газофикации этого региона также. В 2016 году сообщалось, что газификаций в перспективе будет охвачего до 96 % населения области. На первой этапе к «газу подключат» 11 населенных пунктов: Циолковский, Свободный, Благовещенск и другие. Для этих целей Газпром построит семь газораспределительных станций. 45 километров газопроводов и отводов к ним и 170 километров межпоселковых распределительных сетей. Начаться первый этап должен в 2019 году и продлится он порядка десяти лет.