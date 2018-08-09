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сегодня, 14:53 18

Благодаря «Силе Сибири» провинция Хэйлунцзян будет газифицирована

Благодаря «Силе Сибири» провинция Хэйлунцзян будет газифицирована
Фото: gazpodvod.ru

Благодаря газопроводу из России в Китай в провинции Хэйлунцзян будет осуществлена газификация. Здесь будет проложено 36 линий газопровода общей протяженностью 2 800 километров. Начало строительства первых из них ожидается уже в конце 2018 года.

В Харбине создана Хэйлунцзянская компания по строительству газовых сетей с уставным капиталом в 1,5 миллиарда юаней. Она будет заниматься строительством и эксплуатацией газовых трубопроводов на территории провинции.

Китайская часть российско-китайского газопровода берет начало в городе Хэйхэ, расположенном на правом берегу реки Амур. В соответствии с соглашением, Россия с конца 2019 года будет поставлять в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 38 миллиардов кубометров газа в год.

Проект газификации провинции обойдется более чем в 13 миллиардов юаней. Он позволит снабдить газом большинство городов и уездов провинции, сообщает сайт «Партнеры».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», газопровод «Сила Сибири», проходящий также и через Амурскую область, должен привести к газофикации этого региона также. В 2016 году сообщалось, что газификаций в перспективе будет охвачего до 96 % населения области. На первой этапе к «газу подключат» 11 населенных пунктов: Циолковский, Свободный, Благовещенск и другие. Для этих целей Газпром построит семь газораспределительных станций. 45 километров газопроводов и отводов к ним и 170 километров межпоселковых распределительных сетей. Начаться первый этап должен в 2019 году и продлится он порядка десяти лет.

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#Китай #экономика #энергетика


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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 часа назад



    газопровод «Сила Сибири», проходящий также и через Амурскую область, должен привести к газофикации этого региона



    99,9% что этого не произойдет, т.к. денег нет на это баловство.

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    мы рады за китайцев-жить стали лучше

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    но мы вроде как к 2028 году в планах))))) нам не надо, китайцам надо

  • варварав

    варварав
    3 часа назад

    Позор Силе Сибири(и хозяину этого предприятия). Позор сволочам из Единой России. А это Медведев, Яровая, Козлов, Орлов и другие товарищи из этой шайки. С китов барыши хорошие им и газ в дома. А нам Амурчанам уголь и дрова. С нас голопопых много не говоришь. И к трубе подключиться в Китае государство платит за северные территории ибо социализм. А у нас дикий капитализм и 500000 рублей надо. Ура Господа,

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Гы...

    Китов раньше газифицируют, чем Амурку! )))

  • Ветерок100

    Ветерок100
    3 часа назад

    у нас феодализм.нет у нас даже капитализма

  • Компания ЛБР

    Компания ЛБР
    3 часа назад

    Отличная новость! просто бомба! газопровод нужно назвать "Наплевать на Россию"

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Может зимой дышать будет легче?

  • Леонид 67

    Леонид 67
    3 часа назад

    ...«Левада-центр» опубликовал свежие рейтинги президента и правительства. Социологи провели опрос в последнюю неделю. Выводы: рейтинги Владимира Путина и правительства падают. В апреле деятельность ВВП на посту президента безусловно одобряли 33% опрошенных, в июне — 24%. Однако в целом деятельность президента одобряют 2/3 респондентов. Безусловное одобрение деятельности правительства снизилось на 2%, но более показательна категория «скорее да, одобряю»: падение с 33 до 26%... Думаю, что если бы опрос проводили на Дальнем Востоке, то и из-за газификации Китая, и из-за "рухнувшего" (до 65,5) рубля, рейтинги ВВП и правительства, ушли бы, далеко... в минуса.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    ну да..АО это же тайга непроходимая по которой пройдет газопровод,

    а жители области - медведи.... нахрена козе баян медведям газ

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    А мы где? В ЖОПЕ!!нищий народ с ублюдками во власти./

  • НачинающийПивовар

    НачинающийПивовар
    1 час назад

    А ведь я еще помню фанзы на той стороне Амура, хотя далеко не пенсионер. Мдяяя....

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    НачинающийПивовар

    А ведь я еще помню фанзы на той стороне Амура, хотя далеко не пенсионер. Мдяяя....



    К пенсии там уже будут в космос на выходные летать семьями, а у нас 3ю стадию космодрома достраивать.

  • Kacetlcoatl

    Kacetlcoatl
    1 час назад

    варварав

    Позор Силе Сибири(и хозяину этого предприятия). Позор сволочам из Единой России. А это Медведев, Яровая, Козлов, Орлов и другие товарищи из этой шайки. С китов барыши хорошие им и газ в дома. А нам Амурчанам уголь и дрова. С нас голопопых много не говоришь. И к трубе подключиться в Китае государство платит за северные территории ибо социализм. А у нас дикий капитализм и 500000 рублей надо. Ура Господа,



    Эк вас, батенька, распёрло. Какие уголь и дрова. Окститесь. ГЭС, ТЭЦ, всё что хотите. Газ - может и хорошая альтернатива. Но только как альтернатива. Может и подождать.



  • варварав

    варварав
    1 час назад

    А ТЭЦ НА УГЛЕ РАБОТАЕТ ЕСЛИ ЧТО.

  • варварав

    варварав
    1 час назад

    Ага и на дереве булки хлеба растут

  • Витком

    Витком
    39 минут назад

    Ну так и ваши пенсии тоже подождут

  • alex 3

    alex 3
    28 минут назад

    А мы зато получим повышение налогов, что бы Силу Сибири было на что достраивать, и повышение пенсионного возраста, что бы пенсионеров прокормить. Где деньги , Зин? Почему все молчат?

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