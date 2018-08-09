Амурская область находится на 21 месте по возможности закупки бензина

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Разница в ценах на бензин между максимумом и минимумом в различных районах страны превышает 30 %. При этом разброс в доходах населения между регионами также довольно велик.

«Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий АО, где водители могут приобрести на свою среднюю зарплату более 2 тысяч литров в месяц. На втором месте – Москва, на третьем – Чукотский автономный округ (1,6 тысячи и 1,599 тысячи литров соответственно)», – говорится в исследовании.

Жители еще девяти регионов страны также могли приобрести на среднюю зарплату более 1 тысячи литров бензина Аи-92. В число таких обеспеченных попали жители Ненецкого автономного округа, Магаданской, Сахалинской, Мурманской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Камчатского края, Санкт-Петербурга и Республики Саха (Якутия).

При этом, среднее по России значение доступности составляет 987 литров. Однако в 72 регионах страны, то есть в 85 %, доступность бензина меньше этого среднего значения.

Авторы исследования отмечают, что там, где бензин наиболее доступен населению, он при этом еще и, как правило, дороже. Так, наивысшая цена Аи-92 отмечена на Чукотке, в Якутии, Магадане и на Камчатке, где живут «зажиточные» россияне.

Впрочем, в числе лидеров по ценам на бензин присутствуют и такие далеко не северные регионы, как Крым вместе с Севастополем — из-за геополитического фактора, а также Дагестан из-за местных особенностей ценообразования сбытовых компаний, добавляют аналитики.

Самый дешевый бензин в России продается в уральских и западносибирских регионах – в Челябинской, Курганской, Томской и Кемеровской областях.

Амурская область в рейтинге располагается на 21 месте. На среднюю официальную зарплату амурчанина можно купить 834 литра бензина.