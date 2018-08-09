Амурский минздрав: есть уверенность, что врачи Зейской стоматологии останутся на своих рабочих местах

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Встреча состоялась во вторник, 7 августа. От министерства здравоохранения с врачами-стоматологами разговаривали замминистра Евгения Жарновникова, начальник юридического отдела минздрава, а также специалист финансово-экономического управления министерства.

После встречи ведомство ответило на запрос Амур.инфо по поводу грядущих изменений. Там пояснили, что Зейская стоматологическая поликлиника будет присоединена к ГБУЗ «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» до 1 октября 2018 года пот распоряжению правительства Амурской области №104-р «О реорганизации государственных учреждений здравоохранения Амурской области». Документ подписал врио губернатора 3 августа текущего года.

До 1 октября министерство здравоохранения, как учредитель обеих медицинских организаций, должно произвести все необходимые организационно-штатные мероприятия, говорится в ответе.

Решение о слиянии обосновали целью повысить эффективности расходования бюджетных средств. В результате реорганизации никого из медицинских работников не сократят, их заработная плата останется прежней при условии сохранения объемов работы, заверили в ведомстве.

После встречи с коллективом в минздраве пришли к выводу, что конфликт возник из-за недопонимания сложившейся ситуации и текущих задач. Также там отметили, что формулировки в заявлениях 15 врачей поликлиники не соответствуют нормам трудового кодекса.

« Работникам были разъяснены условия их дальнейшей работы в объединенном учреждении, и есть уверенность, что они в итоге останутся на своих рабочих местах. Тем же, кто все-таки решит уйти, необходимо будет переписать заявления об увольнении в рамках действующего законодательства. В целом встреча прошла достаточно конструктивно. Работники получили ответы на все интересующие вопросы», – считают в министерстве.

Сами врачи не разделяют уверенность чиновников по поводу того, что они останутся на своих рабочих местах.

«Я не знаю, у кого есть такая уверенность, каждый остался при своем мнении. Приехали из министерства, провели плановую незаконную проверку, потому что о ней должны предупреждать заранее, никакого приказа министра по этому поводу нам не показывали. Выявили практически нарушения, которые есть у всех. После чего собрали врачей и объяснили, что эти нарушения тянут на уголовную ответственность. То есть нас конкретно запугивали. Нарушения выявили банальные, к сожалению, у всех они есть – это рабочие моменты. Наше мнение никто не спрашивал, хотим ли мы работать в учреждении, которое заведомо банкрот? Которое на контроле у министерства находится уже 10 лет и под контролем министерства это учреждение впало в такую долговую яму, из которой вылезти невозможно. У нас собственная бухгалтерия и снабжение – мы довольны этим. Стоматология – эта отрасль, которая требует больших вложений. У наших врачей есть возможность учиться за счет средств, которые мы зарабатываем, а насколько я знаю, врачи Зейской больницы учатся за свой счет», – рассказал Алексей Ширяев, врач-стоматолог.

Врачи уверены, что после слияния у них не будет достаточного финансирования на необходимые материалы. По мнению Алексея Ширяева, на работе останутся только те, кому больше некуда идти, а таких всего несколько человек.