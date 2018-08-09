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Амурский минздрав: есть уверенность, что врачи Зейской стоматологии останутся на своих рабочих местах

Амурский минздрав: есть уверенность, что врачи Зейской стоматологии останутся на своих рабочих местах
admzeya.ru

В Зейской стоматологической поликлинике, врачи которой массово написали заявление об увольнении, побывали представители министерство здравоохранения Амурской области. Они встретились с медработниками, которые не хотят работать в поликлинике из-за ее присоединения к Зейской больнице.

Встреча состоялась во вторник, 7 августа. От министерства здравоохранения с врачами-стоматологами разговаривали замминистра Евгения Жарновникова, начальник юридического отдела минздрава, а также специалист финансово-экономического управления министерства.

После встречи ведомство ответило на запрос Амур.инфо по поводу грядущих изменений. Там пояснили, что Зейская стоматологическая поликлиника будет присоединена к ГБУЗ «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» до 1 октября 2018 года пот распоряжению правительства Амурской области №104-р «О реорганизации государственных учреждений здравоохранения Амурской области». Документ подписал врио губернатора 3 августа текущего года.

До 1 октября министерство здравоохранения, как учредитель обеих медицинских организаций, должно произвести все необходимые организационно-штатные мероприятия, говорится в ответе.

Решение о слиянии обосновали целью повысить эффективности расходования бюджетных средств. В результате реорганизации никого из медицинских работников не сократят, их заработная плата останется прежней при условии сохранения объемов работы, заверили в ведомстве.

После встречи с коллективом в минздраве пришли к выводу, что конфликт возник из-за недопонимания сложившейся ситуации и текущих задач. Также там отметили, что формулировки в заявлениях 15 врачей поликлиники не соответствуют нормам трудового кодекса.

« Работникам были разъяснены условия их дальнейшей работы в объединенном учреждении, и есть уверенность, что они в итоге останутся на своих рабочих местах. Тем же, кто все-таки решит уйти, необходимо будет переписать заявления об увольнении в рамках действующего законодательства. В целом встреча прошла достаточно конструктивно. Работники получили ответы на все интересующие вопросы», – считают в министерстве.

Сами врачи не разделяют уверенность чиновников по поводу того, что они останутся на своих рабочих местах.

«Я не знаю, у кого есть такая уверенность, каждый остался при своем мнении. Приехали из министерства, провели плановую незаконную проверку, потому что о ней должны предупреждать заранее, никакого приказа министра по этому поводу нам не показывали. Выявили практически нарушения, которые есть у всех. После чего собрали врачей и объяснили, что эти нарушения тянут на уголовную ответственность. То есть нас конкретно запугивали. Нарушения выявили банальные, к сожалению, у всех они есть – это рабочие моменты. Наше мнение никто не спрашивал, хотим ли мы работать в учреждении, которое заведомо банкрот? Которое на контроле у министерства находится уже 10 лет и под контролем министерства это учреждение впало в такую долговую яму, из которой вылезти невозможно. У нас собственная бухгалтерия и снабжение – мы довольны этим. Стоматология – эта отрасль, которая требует больших вложений. У наших врачей есть возможность учиться за счет средств, которые мы зарабатываем, а насколько я знаю, врачи Зейской больницы учатся за свой счет», – рассказал Алексей Ширяев, врач-стоматолог.

Врачи уверены, что после слияния у них не будет достаточного финансирования на необходимые материалы. По мнению Алексея Ширяева, на работе останутся только те, кому больше некуда идти, а таких всего несколько человек.

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#здоровье #Зея #происшествия


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Комментарии
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  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    5 часов назад



    в минздраве пришли к выводу, что конфликт возник из-за недопонимания сложившейся ситуации и текущих задач.



    а кажись всё они правильно поняли. и ситуацию. и то, какая их всех ждёт "аптимизация".

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    решили запугать врачей

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    После таких "разъяснений" все точно сбегут, кто прямо сейчас, а кто чуть позже. С таким преступным отношением министерства к работникам никто не будет терпеть. Еще бы опубликовали состав этой комиссии, чтобы знать героев в лицо.

  • Желе за бетон

    Желе за бетон
    3 часа назад

    да пусть идут, чо

  • Варда

    Варда
    3 часа назад

    Похоже все верно врачи говорят. Ну и методы в министерстве...

  • Варда

    Варда
    3 часа назад

    Нужно не друг за друга дыры латать, а брать выше, как говориться. Пересматривать систему ОМС. Тарифы не покрывают фактические расхрды больниц . Кредиторка как снежный ком.

  • Mark1204

    Mark1204
    2 часа назад

    Если врачи увольняются значит у них есть возможность устроиться на другую работу и никто их не удержит. А если такой возможности нет, то и увольняться никто не будет. Нужно же на что-то жить, семью кормить.

  • Николь83

    Николь83
    2 часа назад

    Забавные такие, как про убытки говорим, так это под Министерство неправильно руководит, как про свои доходы, так это мы такие молодцы. Учредитель и там и там один и тот же, значит дело все-таки в людях.

    Обидно, что сейчас пара человек среди всего коллектива панику наводит, как показывает практика, это и есть самые бесполезные люди (вспоминаем танкиста), которые после все еще и останутся работать.

    Спокойней надо мыслить, на провокации не поддаваться.

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    2 часа назад

    Николь83

    Забавные такие, как про убытки говорим, так это под Министерство неправильно руководит, как про свои доходы, так это мы такие молодцы. Учредитель и там и там один и тот же, значит дело все-таки в людях.

    Обидно, что сейчас пара человек среди всего коллектива панику наводит, как показывает практика, это и есть самые бесполезные люди (вспоминаем танкиста), которые после все еще и останутся работать.

    Спокойней надо мыслить, на провокации не поддаваться.



    Соглашусь! Сейчас в Зейской больнице новый и толковый руководитель, который ранее возглавлял Константиновскую ЦРБ и сделал ее одной из передовых в области! Так что не надо прежде времени быть уверенным в том в чем быть уверенным невозможно!

  • Хончо

    Хончо
    2 часа назад

    В этой стоматологической поликлинике два криворуких коновала от которых пользы 0,0% баламутят остальных врачей, а они ведутся как лохи!

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    1 час назад

    Еще жалуются, что им проверку провели... "да эти нарушения у всех". За что им зарплату платить, если они работают не по нормам.

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