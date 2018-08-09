Немного дождей: прогноз погоды в Приамурье на 10 августа

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В Амурской области 10 августа ночью в большинстве районов пройдут дожди. В утренние часы ожидается туман, дымка. Днем будет малооблачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 12…17, местами по северу будет около плюс 5. Днем термометры покажут 22…27 градусов выше нуля, местами по северу – плюс 15…20. В Благовещенске 10 августа ночью будет облачно с прояснением, пройдет дождь. Днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Порывы северо-западного ветра составят 14 метров в секунду. Термометры ночью покажут 16…18 градусов выше нуля, днем – около плюс 25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL