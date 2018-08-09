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9августа
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сегодня, 13:42 16

В Белогорске пьяный 12-летний мальчик устроил автоаварию

В Белогорске пьяный 12-летний мальчик устроил автоаварию
Фото: Instagram, DTP_Belogorsk

В Белогорске 12-летний мальчик разбил семейную машину. Пока родителей не было, ребенок решил прокатиться на автомобиле Nissan Wingroad и врезался в стоявший на обочине Honda CR-V. Пытаясь скрыться с места ДТП, юный водитель не справился с управлением и врезался в столб.

Это произошло вечером 8 августа. В результате ДТП подросток получил травмы. С места происшествия его увезла скорая помощь. Как сообщает «ТВС-Медиа», мальчик был нетрезв.

«Да там ребенок был за рулем, его даже видно не было. Он летел с этого спуска с такой скоростью, что я еле увернулась от него», – поделилась в Инстаграм очевидица аварии.

Как сообщили в белогорском управлении Госавтоинспекции, по факту ДТП возбуждено об административном правонарушении. Автоинспекторы напоминают, что за вождение в пьяном виде и без прав предусмотрен арест на срок 10–15 суток или штраф на сумму 30 тысяч рублей.

Просмотров всего: 2372

#Белогорск #дети #ДТП


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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Леонид 67

    Леонид 67
    5 часов назад

    Видать столб добрым оказался, пожалел маЛчика... А зря...

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    5 часов назад

    Пьяный 12 летний мальчик за рулем...Лишить горе-родителей родительских прав,воспитали чЮдо!Хорошо хоть никого не убило!В этой истории жаль только столб и хонду

  • Долгий

    Долгий
    5 часов назад

    А можно его в Юхту?! Подальше от нас?! И наподольше?!

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    5 часов назад

    Вопрос в другом- почему он оказался пьян и как заполучил авто покататься!Вариант "без палева взял ключи" считать просто отмазкой

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    4 часа назад

    А еслиб,не дай бог, погиб бы - следователи искали бы владельца столба, чтоб установить виновного (по аналогии с бетонными плитами на берегу Зеи) ?

  • sms-ка

    sms-ка
    4 часа назад

    Куда катится этот мир. Если он уже в 12 лет пьяный, и сразу захотелось за руль. Видно у кого то подсмотрел, что так можно.

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Эти последствия актуальны еще?

    "Юноше - Ст. 12.7,ч. 1. Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) - штраф + отстранение от управления ТС, задержание ТС. Поскольку несовершеннолетний, отвечать будут родители. А при проверке авто отправят на штрафстоянку.

    Владельцу авто - Ст. 12.7,ч. 3. Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права - штраф

    Плюс информацию могут передать в Комиссию по делам несовершеннолетних.

    Если юношу задержат в нетрезвом состоянии, то владельцу авто именно лишение, т. к. авто не было заявлено в розыск - Ст. 12.8,ч. 2. Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения - лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет + изъятие ВУ.

    Если юноша совершит на авто ДТП, то отвечать тоже будет владелец."

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    За Родину,за Сталина

    А еслиб,не дай бог, погиб бы - следователи искали бы владельца столба, чтоб установить виновного (по аналогии с бетонными плитами на берегу Зеи) ?



    Зачем столба?



    В этом случае достаточно найти владельца авто.



  • Molex69

    Molex69
    2 часа назад

    судя по всему, травма с головой у него была еще до ДТП)

  • Sorrnas1229

    Sorrnas1229
    2 часа назад

    Родители показали как ездить вот он и поехал

  • Сыроежка

    Сыроежка
    1 час назад

    цвет настроения синий... внутри мартини, а в руках... оказался руль отцовского авто

  • Светлана Троекурова

    Светлана Троекурова
    1 час назад

    отца бы за такое выпороть!!

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    59 минут назад

    Ключи прятать по надежнее и все хорошо будет

  • Shift

    Shift
    55 минут назад

    КАРТОНКА

    Ключи прятать по надежнее и все хорошо будет



    совсем ку-ку чтоли?..и что вы еще дома прячете надежно?..может просто воспитывать нужно детей лучше

  • strannic

    strannic
    54 минуты назад

    После Юхты из него точно получится "фрукт"

  • Хончо

    Хончо
    50 минут назад

    А почему не опубликовали номер банковской карты мамы мальчика? Чтобы сердобольные граждане могли оказать ей финансовую помощь! Онажемать!

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