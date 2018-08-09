В Белогорске пьяный 12-летний мальчик устроил автоаварию

Фото: Instagram, DTP_Belogorsk

В Белогорске 12-летний мальчик разбил семейную машину. Пока родителей не было, ребенок решил прокатиться на автомобиле Nissan Wingroad и врезался в стоявший на обочине Honda CR-V. Пытаясь скрыться с места ДТП, юный водитель не справился с управлением и врезался в столб.

Это произошло вечером 8 августа. В результате ДТП подросток получил травмы. С места происшествия его увезла скорая помощь. Как сообщает «ТВС-Медиа», мальчик был нетрезв.

«Да там ребенок был за рулем, его даже видно не было. Он летел с этого спуска с такой скоростью, что я еле увернулась от него», – поделилась в Инстаграм очевидица аварии.

Как сообщили в белогорском управлении Госавтоинспекции, по факту ДТП возбуждено об административном правонарушении. Автоинспекторы напоминают, что за вождение в пьяном виде и без прав предусмотрен арест на срок 10–15 суток или штраф на сумму 30 тысяч рублей.