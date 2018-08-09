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сегодня, 13:28 3

В селе Константиновка утонул 18-летний парень

В селе Константиновка утонул 18-летний парень
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В среду, 8 августа, в селе Константиновка в искусственном водоеме по улице Молодежная утонул юноша 2000 года рождения. По словам очевидцев, группа парней пыталась переплыть через карьер, но молодой человек не смог доплыть до другого берега. Спасти его не удалось.

К месту происшествия сразу выехала дежурная смена пожарных пожарной части № 59 села Константиновка и сотрудники отделения полиции Константиновского района. В течение трех часов они пытались с помощью бредня обнаружить тело утонувшего. Однако из-за сильного зарастания водорослей на дне водоема попытки не увенчались успехом.

В тот же день, 8 августа, сотрудники полиции попросили привлечь к поискам водолазов Амурского центра ГЗ и ПБ. В связи с тем, что ночные работы под водой запрещены, ребята выехали на поиски рано утром.

В 7:30 группа из четырех человек выехала в Константиновку и в 10:20 приступила к работе. В 11:17 тело утонувшего удалось найти.

«Работать было тяжело из-за того, что на дне карьера высокая трава, – рассказал водолаз спасатель областного поисково-спасательного отряда Евгений Вакуленко. – И если глубина водоема всего 4 метра, то высота травы достигала полутора. Парня нашли на ощупь – он находился примерно в 30 метрах от берега».

Тело направленно в морг ГБУЗ бюро судебной медицинской экспертизы в Благовещенск, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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Комментарии
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  • фая

    фая
    2 часа назад

    Каждый год там кто то тонет. Может властям задуматься и засыпать этот чертов карьер!

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    ребята выехали на поиски рано утром.

    Шедеврально...

  • tankist btb

    tankist btb
    51 минута назад

    куда купаться. Ильин день прошёл.

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