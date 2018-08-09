Варламову, убившему бывшую жену в детском саду, уменьшили срок наказания

Перед судьями Варламов выступил по видеосвязи – в настоящее время он находится в СИЗО. «Я себя не оправдываю в том, что я сделал», – такими словами начал речь осужденный за убийство молодой женщины, матери его сына. Через месяц мальчику исполнится четыре года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром 27 ноября 2017 года в тамбуре благовещенского детского сада № 47 была обнаружена молодая женщина с ножевыми ранениями. Как установили позже, на нее напал бывший муж Константин Варламов. Врачи боролись за жизнь молодой женщины, но 8 декабря она скончалась.

4 июня текущего года Благовещенский городской суд признал Варламова виновным в убийстве и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате компенсации в размере 500 тысяч рублей. Адвокат осужденного обжаловала приговор, обосновав тем, что сумма компенсации потерпевшим расходов на представителя завышена, так как участие юриста в процессе ограничивалось лишь фактическим присутствием.

По словам Варламова, в процессе расследования дела были допущены нарушения. «В обвинительном заключении по статье "Угроза убийством" нет моих показаний. Также следователь не учел детализацию звонков, не запросил записи или распечатки разговоров. Когда я узнал, что моя жена спит с другим человеком, это и побудило меня на страшные вещи», – объяснил осужденный.

Также он обратил внимание судейской коллегии на то, что работу над его делом следователь провел слишком быстро. В этом, как полагает осужденный, есть вина средств массовой информации, по его мнению, «раздувшими» резонансное убийство молодой матери на территории детского сада. «Наши уважаемые СМИ не задумываются о том, что ребенку дальше жить. Я не за себя переживаю, а за ребенка. Делу придали общественный резонанс, каждый день мусолили, никто ни в чем не разобрался», – говорит осужденный.

«Я понимаю, что совершил преступление в таком общественном месте, но это же произошло не в самом детском садике, а в тамбуре. То, что мы развелись, не означает, что у нас не было никаких обязательств друг перед другом», – считает Варламов.

Также осужденный не согласен с результатами судебно-психиатрической экспертизы. Специалист установил, что Константин Варламов эмоционально неустойчив, эгоцентричен, возбудим и раздражителен. «Я не понимаю, как могло повлиять это на то, что я совершил? – удивляется осужденный. – Когда я совершал преступление, я ничего не помнил». Он упомянул, что много лет работал в транспортной компании и каждое утро проходил медицинское освидетельствование, и не получал нареканий по работе.

По мнению Варламова, следователь не захотел узнать его получше. «Все взбунтовались и меня быстренько отправили сидеть на 10 лет. Я не хочу себя оправдать. Я виноват и понесу наказание. Я просто хочу, чтобы наказание было более мягким. Чтобы мне дали возможность поучаствовать в жизни сына. Ни 30, ни 50 лет лишения свободы Таню из могилы не поднимут. Я очень сожалею о том, что сделал, и мне с этим жить всю жизнь. Время лечит, но меня никогда не вылечит», – уверяет осужденный.

В итоге судейская коллегия изменила приговор Благовещенского городского суда, уменьшив срок лишения свободы на один месяц. Таким образом, Варламову предстоит провести в колонии строгого режима 9 лет и 11 месяцев. После освобождения он должен в течение полутора лет дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию. Осужденный или его представитель могут обжаловать это решение в вышестоящую инстанцию.

«Исход был ожидаем, – отметил после заседания суда прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Амурской области Максим Коваль. – При назначении наказания суд нарушил нормы закона, поэтому в данной ситуации прокуратура вынуждена была просить о снижении наказания. Срок наказания был снижен на один месяц, как мы и просили, при этом закон, который был применен при назначении наказания, восторжествовал».

Как объяснил прокурор, суд нарушил общие нормы исполнения закона, связанного с назначением наказания. «По части 1 статьи 119 УК РФ вопреки требованиям закона было назначено реальное лишение свободы, хотя прежние судимости Варламова были погашены на момент совершения преступления. То есть суд не мог по этой статье назначить реальное лишение свободы. Кроме того, суд признал смягчающие обстоятельства, не указав их фактически, а применение данной нормы является обязательным, то есть это безусловное основание для смягчения наказания. Как мы и просили, суд снизил срок лишения свободы на один месяц», – добавил Максим Владимирович.