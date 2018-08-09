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Варламову, убившему бывшую жену в детском саду, уменьшили срок наказания

Варламову, убившему бывшую жену в детском саду, уменьшили срок наказания

Амурский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Константина Варламова, убившего свою бывшую жену в детском саду Благовещенска. В июне осужденного приговорили к 10 годам лишения свободы. Защитник осужденного просила снизить срок отбывания наказания в колонии строгого режима.

Перед судьями Варламов выступил по видеосвязи – в настоящее время он находится в СИЗО. «Я себя не оправдываю в том, что я сделал», – такими словами начал речь осужденный за убийство молодой женщины, матери его сына. Через месяц мальчику исполнится четыре года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром 27 ноября 2017 года в тамбуре благовещенского детского сада № 47 была обнаружена молодая женщина с ножевыми ранениями. Как установили позже, на нее напал бывший муж Константин Варламов. Врачи боролись за жизнь молодой женщины, но 8 декабря она скончалась.

4 июня текущего года Благовещенский городской суд признал Варламова виновным в убийстве и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате компенсации в размере 500 тысяч рублей. Адвокат осужденного обжаловала приговор, обосновав тем, что сумма компенсации потерпевшим расходов на представителя завышена, так как участие юриста в процессе ограничивалось лишь фактическим присутствием.

По словам Варламова, в процессе расследования дела были допущены нарушения. «В обвинительном заключении по статье "Угроза убийством" нет моих показаний. Также следователь не учел детализацию звонков, не запросил записи или распечатки разговоров. Когда я узнал, что моя жена спит с другим человеком, это и побудило меня на страшные вещи», – объяснил осужденный.

Также он обратил внимание судейской коллегии на то, что работу над его делом следователь провел слишком быстро. В этом, как полагает осужденный, есть вина средств массовой информации, по его мнению, «раздувшими» резонансное убийство молодой матери на территории детского сада. «Наши уважаемые СМИ не задумываются о том, что ребенку дальше жить. Я не за себя переживаю, а за ребенка. Делу придали общественный резонанс, каждый день мусолили, никто ни в чем не разобрался», – говорит осужденный.

«Я понимаю, что совершил преступление в таком общественном месте, но это же произошло не в самом детском садике, а в тамбуре. То, что мы развелись, не означает, что у нас не было никаких обязательств друг перед другом», – считает Варламов.

Также осужденный не согласен с результатами судебно-психиатрической экспертизы. Специалист установил, что Константин Варламов эмоционально неустойчив, эгоцентричен, возбудим и раздражителен. «Я не понимаю, как могло повлиять это на то, что я совершил? – удивляется осужденный. – Когда я совершал преступление, я ничего не помнил». Он упомянул, что много лет работал в транспортной компании и каждое утро проходил медицинское освидетельствование, и не получал нареканий по работе.

По мнению Варламова, следователь не захотел узнать его получше. «Все взбунтовались и меня быстренько отправили сидеть на 10 лет. Я не хочу себя оправдать. Я виноват и понесу наказание. Я просто хочу, чтобы наказание было более мягким. Чтобы мне дали возможность поучаствовать в жизни сына. Ни 30, ни 50 лет лишения свободы Таню из могилы не поднимут. Я очень сожалею о том, что сделал, и мне с этим жить всю жизнь. Время лечит, но меня никогда не вылечит», – уверяет осужденный.

В итоге судейская коллегия изменила приговор Благовещенского городского суда, уменьшив срок лишения свободы на один месяц. Таким образом, Варламову предстоит провести в колонии строгого режима 9 лет и 11 месяцев. После освобождения он должен в течение полутора лет дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию. Осужденный или его представитель могут обжаловать это решение в вышестоящую инстанцию.

«Исход был ожидаем, – отметил после заседания суда прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Амурской области Максим Коваль. – При назначении наказания суд нарушил нормы закона, поэтому в данной ситуации прокуратура вынуждена была просить о снижении наказания. Срок наказания был снижен на один месяц, как мы и просили, при этом закон, который был применен при назначении наказания, восторжествовал».

Как объяснил прокурор, суд нарушил общие нормы исполнения закона, связанного с назначением наказания. «По части 1 статьи 119 УК РФ вопреки требованиям закона было назначено реальное лишение свободы, хотя прежние судимости Варламова были погашены на момент совершения преступления. То есть суд не мог по этой статье назначить реальное лишение свободы. Кроме того, суд признал смягчающие обстоятельства, не указав их фактически, а применение данной нормы является обязательным, то есть это безусловное основание для смягчения наказания. Как мы и просили, суд снизил срок лишения свободы на один месяц», – добавил Максим Владимирович.

Просмотров всего: 6658

#закон #криминал #происшествия #суды


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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • stepan28rus

    stepan28rus
    6 часов назад

    Российский суд самый гуманный суд в мире.

  • AК-47

    AК-47
    5 часов назад

    Скоро выйдет по удо походу!Воистину-самый гуманный суд у нас!Жаль на вышку мораторий:(((А это выйдет и опять кого нибудь угробит:(((

  • Vadimovnai

    Vadimovnai
    5 часов назад

    Остановите планету я сойду!!! Ппц чтотон вообще несет!!! Надеюсь он отсидит все 9 лет и 11 месяцев!!! Родственники лишите его отцовства, зачем ребенку знать такого морального урода отца!

  • Sebtanya

    Sebtanya
    5 часов назад

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    Варламову, убившему бывшую жену в детском саду, уменьшили срок наказания

    Амурский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Константина Варламова, убившего свою бывшую жену в детском саду Благовещенска. В июне осужденного приговорили к 10 годам лишения свободы. Защитник осужденного просила снизить срок отбывания наказания в колонии строгого режима.

    Перед судьями Варламов выступил по видеосвязи – в настоящее время он находится в СИЗО. «Я себя не оправдывают в том, что я сделал», – такими словами начал речь осужденный за убийство молодой женщины, матери его сына. Через месяц мальчику исполнится четыре года.

    Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром 27 ноября прошлого, 2017 года, в тамбуре благовещенского детского сада № 47 была обнаружена молодая женщина с ножевыми ранениями. Как установили позже, она отвела своего сына в группу, а когда выходила, на нее напали. Это был бывший муж Татьяны, Константин Варламов. Врачи боролись за жизнь молодой женщины, но 8 декабря она скончалась.

    4 июня текущего года Благовещенский городской суд признал Варламова виновным в убийстве и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате компенсации в размере 500 тысяч рублей. Адвокат осужденного обжаловала приговор, обосновав тем, что сумма компенсация потерпевшим расходов на представителя завышена, так как участие юриста в процессе ограничивалось лишь фактическим присутствием.

    По словам Варламова, в процессе расследования дела были допущены нарушения. «В обвинительном заключении по статье "Угроза убийством" нет моих показаний. Также следователь не учел детализацию звонков, не запросил записи или распечатки разговоров. Когда я узнал, что моя жена спит с другим человеком, это и побудило меня на страшные вещи», – объяснил осужденный.

    Также он обратил внимание судейской коллегии на то, что работу над его делом следователь провел слишком быстро. В этом, как полагает осужденный, есть вина средств массовой информации, по его мнению, «раздувшими» резонансное убийство молодой матери на территории детского сада. «Наши уважаемые СМИ не задумываются о том, что ребенку дальше жить. Я не за себя переживаю, а за ребенка. Делу придали общественный резонанс, каждый день мусолили, никто ни в чем не разобрался», – говорит осужденный.

    «Я понимаю, что совершил преступление в таком общественном месте, но это же произошло не в самом детском садике, а в тамбуре. То, что мы развелись, не означает, что у нас не было никаких обязательств друг перед другом», – считает Варламов.

    Также осужденный не согласен с результатами судебно-психиатрической экспертизы. Специалист установил, что Константин Варламов эмоционально неустойчив, эгоцентричен, возбудим и раздражителен. «Я не понимаю, как могло повлиять это на то, что я совершил? – удивляется осужденный. – Когда я совершал преступление, я ничего не помнил». Он упомянул, что много лет работал в транспортной компании и каждое утро проходил медицинское освидетельствование, и не получал нареканий по работе.

    "По мнению Варламова, следователь не захотел узнать его получше. "...Он что несет? Его тонкая душевная организация стала причиной для понижения срока????

  • Anginka

    Anginka
    5 часов назад

    Вот урод блин, еще и прибедняется

  • батарейка

    батарейка
    4 часа назад

    Ах ты мерзкая паскуда, о ребёнке он подумал!!!! Как ему дальше жить, СМИ раздули информацию, не подумав о ребёнке! А ты подумал мразь?

  • promo

    promo
    4 часа назад

    ВО БЛИН, А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ЗА УБИВСТВО К УСЛОВНОМУ НА 9 ЛЕТ ПРИГОВАРИВАЮТ?

  • Лесная

    Лесная
    4 часа назад

    Ах,ты -гнида,ребенка матери лишил и еще хочет участвовать в его воспитании.Какие интересно обязательства между бывшими супругами,кроме содержания ребенка? Не знает, мразь, как суд разжалобить,чтобы срок уменьшили.Гореть тебе в аду.Родственники погибшей, лишите его родительских прав,такое насекомое не может именоваться отцом.

  • krasnova

    krasnova
    4 часа назад

    ЧМО!

  • Виктогрия

    Виктогрия
    2 часа назад

    promo

    ВО БЛИН, А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ЗА УБИВСТВО К УСЛОВНОМУ НА 9 ЛЕТ ПРИГОВАРИВАЮТ?



    так его к реальному сроку приговорили

  • Ленруж

    Ленруж
    2 часа назад

    Да только за то что он сделал это в детском саду ему еще 10 лет дать нужно.

  • Ленруж

    Ленруж
    2 часа назад

    Он про Сына вспомнил'а когда с ножом в детский сад пошел он про сына подумал. Да про себя он сейчас думает сыном прикрывается.

  • Ленруж

    Ленруж
    2 часа назад

    Он про Сына вспомнил'а когда с ножом в детский сад пошел он про сына подумал. Да про себя он сейчас думает сыном прикрывается.

  • strannic

    strannic
    2 часа назад



    Ленруж

    28 минут назад

    Да только за то что он сделал это в детском саду ему еще 10 лет дать нужно.



    +++++++++

  • Диванный аналитег

    Диванный аналитег
    2 часа назад

    Ни одного смягчающего..Характеризуется отрицательно. Почему 10 лет то? 25 надо было жабе начислить.

  • PAM

    PAM
    1 час назад



    "Угроза убийством" нет моих показаний. Также следователь не учел детализацию звонков, не запросил записи или распечатки разговоров. Когда я узнал, что моя жена спит с другим человеком, это и побудило меня на страшные вещи», – объяснил осужденный.

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Я же, говорит, не в садике убивал, а в прихожей. Ну что из того, что я эгоист и вспыльчивый, это ведь не влияет. Она и после развода мне была должна. Я не о себе забочусь, а токмо о сыне, во всем виноваты СМИ, а хороший, потому как она мне была чего то должна и после развода, а убивал я ещё не в садике, а в тамбуре, а потому требую уменьшить срок....

    Вот ведь гнида конченная! Гавнюк конкретный.

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