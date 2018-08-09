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Руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» пытался покончить с собой

Руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» пытался покончить с собой
Фото: A42.ru

Руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, которого следствие обвиняет в халатности при тушении ТЦ «Зимняя вишня», пытался покончить с собой в следственном изоляторе. У мужчины произошёл нервный срыв.

«У Бурсина произошел нервный срыв, он пытался покончить с собой и был госпитализирован», – рассказало приближенное лицо. Ранее супруга Бурсина рассказывала, что её муж попал в больницу с забинтованной рукой. Она уточнила, что не знает, в каком состоянии сейчас находится супруг и что с ним случилось.

Адвокат Бурсина отказался от комментариев по поводу самоубийства, но уточнила, что жизни подзащитного ничего не угрожает.

«Достоверная информация, которая мне известна, что Бурсина увезли из СИЗО в медицинское учреждение на экспертизу, которую назначили по постановлению следователя. Я его не видела, у меня к нему пока доступа нет, поэтому ничего не могу сказать (про его состояние), знаю, что никакой угрозы жизни нет», – сообщила РИА Новости 9 августа его адвокат Ольга Куприянова.

Андрея Бурсина задержали 7 июля. По версии Следственного комитета России, он не организовал управление сотрудниками МЧС на месте и потому несет ответственность за плохую разведку пожара, из-за чего погибли люди.

25 марта в торговом центре Кемерова «Зимняя вишня» произошло возгорание. В здании не сработала сигнализация, а эвакуационные выходы были заблокированы. В результате погибло 60 человек. По факту происшествия возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стало 10 человек. Ранее были найдены причины трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

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#жизнь #криминал #пожары #происшествия


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