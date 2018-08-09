Из-за прогнозируемых дождей в Приамурье возможны резкие подъемы уровней воды на малых реках

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На территории Амурской области наблюдается спокойная гидрологическая обстановка, все реки в коренных руслах. Угрозы подтопления населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Об этом информирует региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности.

Уровни воды в реке Амур сохраняются выше нормы на 0,2-1,3 метра, выхода воды на пойму не отмечается. Реки Зея и Селемджа в пределах и ниже нормы на 0,4-1,2 метра.

Увеличение расходов на Бурейском водохранилище (до 3 500±350 м3/сек) существенного влияния на реку Бурея и участок Среднего Амура (устье реки Бурея – села Иннокентьевка) не оказывает. На 8 часов утра 8 августа уровень воды в реке Бурея у села Малиновка составил 369 сантиметров, за сутки изменений не произошло (пойма=500 см). Уровень реки Амур у села Иннокентьевка составил 598 сантиметров – минус 23 сантиметра за сутки (пойма=640 см).

На основных реках сохранится тенденция спада уровней воды на 5-20 сантиметров в сутки, кроме участка реки Амур в районе Игнашино – Джалинда, где прогнозируется подъем уровней воды до 15 сантиметров в сутки.

9 августа ожидаются дожди в большинстве районов области, местами сильные, возможны резкие подъемы уровней воды на малых реках.