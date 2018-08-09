Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:12 22

Город Свободный станет самым растущим в России

Город Свободный станет самым растущим в России

Концепцию развития Свободного обсудили на совещании под руководством врио губернатора Приамурья Василия Орлова. Среди местных жителей было собрано более 500 различных идей и мнений об улучшении Свободного. Приоритетными направлениями горожане выбрали улучшение досуга, дорог, городской среды, спортивных и досуговых объектов.

«Были сделаны демографический и экономический прогнозы, исходя из которых экономика города к 2030 году должна вырасти с 15 миллиардов рублей практически до 500 миллиардов рублей. 92 % экономики составит газохимический сектор. Численность населения прирастет на 13,5 тысячи человек, в основном это категория людей, занятых на работе в газохимическом секторе, члены их семей, работники сферы услуг, социальной сферы и предприниматели. По факту город станет самым растущим в России», – рассказал партнер ООО «КБ Стрелка» Алексей Муратов.

Также, по прогнозам аналитиков, ожидается активное жилищное строительство, ориентировочно необходимо будет построить около 1 миллиона квадратных метров жилья. Зонами застройки могут стать центральная и северо-западная части города.

При обсуждении большое внимание было уделено застройке города. Как рассказал главный архитектор ООО «КБ Стрелка» Семен Москалик, Свободный имеет плотную улично-дорожную сеть, сопоставимую с Барселоной, а размеры кварталов сравнимы с Санкт-Петербургом. При застройке необходимо применять смешенный тип застройки и совмещать жилые здания с коммерческой недвижимостью, что исключит появления отдельностоящих спальных районов и деловых центров. При расчетах жилищной застройки также будет учитываться дальнейшая газификация домов.

«Энергоэффективность жилой застройки должна стать одним из аспектов, который будет учитываться при разработке плана. Многоквартирные дома будет проще содержать и ремонтировать в дальнейшем», – обратил внимание Василий Орлов.

Одна из проблем, которую попытались решить проектировщики, – отвод стока воды с сопок. По продуманной системе ливневой канализации ливневые воды будут направлены в существующие реки.

Помимо развития территории города прорабатывается и концепция образовательной системы. В настоящее время в Свободном три базовые проблемы – низкий уровень ЕГЭ, который демонстрируют выпускники, изношенность зданий и дефицит мест в учебных заведениях. Исходя из этого, проектировщики предложили объединение школ в образовательный комплекс и дальнейшее создание центра сетевого образования.

Опыт развития малых городов показывает, что открытие высших учебных заведений является одним из драйверов малых городов. Возможно, стоит принять решение об открытии ВУЗа или колледжа в Свободном, сообщает пресс-служба областного правительства.

Василий Орлов предложил проработать вопрос образовательной системы с зампредом правительства области Андреем Плутенко.

Просмотров всего: 3244

#областная власть #Свободный


Общество 2

Котельные Приамурья отстают от плана по подготовке топлива к зиме
Общество 8

Опасная детская площадка, ржавая вода: в Свободном жители новостроек жалуются на качество жилья
Власть 43

Врио губернатора Приамурья Василий Орлов встретился с Дмитрием Медведевым
Общество

В новом парке Свободного появится лыжня, каток и зоопарк
Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    7 часов назад

    Численность населения прирастет на 13,5 тысячи человек - тут уместнее было бы сказать не численность населения - а количество приезжих с Центра.

    или кто то считает, что в дальнейшем эти люди обоснуются на ДВ?

    так что не стоит тут 13,5тыс в Демографию региона вписывать или тем более в количество созданных рабочих мест. С ДВ там еденицы работать будут.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    7 часов назад

    Фантазеры, чем больше думок, тем выше должность в будушем. А количество заседаний сказывается на зарплате. За рабочий день необходимо провести до сотни чесалок.

  • ay

    ay
    6 часов назад

    Шахматный турнир обещают? Межпланетный? Не? Тогда Васюки будут, пожалуй, покруче Свободного.

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    6 часов назад

    Такое ощущение, что про Свободный уже три года пишут одну и ту же статью, меняя только фамилии мжров и губернаторов...

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    5 часов назад

    Конкретно напишите, где и что будут стоить и когда. Устали уже от этой "лапши " про город-сад.

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Сказочники, блин! )))

    Ганс-Христиан Андерсен нервно курит в сторонке.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    5 часов назад

    Самый супер-главный вопрос для этого города Свободного – это ОТКАЗАТЬСЯ от очень дурной идеи строить Отдельный микрорайон газовиков. Необходимое строительство для газовиков (жилищное и прочее) нужно вести непосредственно в центральной и других частях города. А то отстроят отдельный новый микрорайон, обнесут забором, а сам город так и останется деревней… НЕТ строительству микрорайона газовиков в несчастном Свободном! Надеюсь, что областные власти и губернатор это осознают!

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    5 часов назад

    Вероника Н.

    Самый супер-главный вопрос для этого города Свободного – это ОТКАЗАТЬСЯ от очень дурной идеи строить Отдельный микрорайон газовиков. Необходимое строительство для газовиков (жилищное и прочее) нужно вести непосредственно в центральной и других частях города. А то отстроят отдельный новый микрорайон, обнесут забором, а сам город так и останется деревней… НЕТ строительству микрорайона газовиков в несчастном Свободном! Надеюсь, что областные власти и губернатор это осознают!



    Вы Хотите лицезреть в центре города приезжих вахтовиков разных стран-национальностей и с различной степенью воздействия на вахтовые организмы спиртного?

    Это то же самое, как привести на деревенскую дискотеку городских.

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Интересно, на нашем веку заголовки преобразятся в: "Город Свободный стаЛ самым растущим в России"? А то от этих "станет" и "может" уже изжога.

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    почему Константинова не пригласили?

  • варварав

    варварав
    4 часа назад

    Василий еще не губернатор по-настоящему, а уже врет как сивый мерин. Одна школа—партия Единая Россия, вруны и лапшавешатели со стажем

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    на мой взгляд самая главная базовая проблема у нас – низкий уровень ЕГЭ. она влияет на все, что происходит.

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Вот как раз ЕГЭ у нас высокий уровень, дети даже считать после школы без калькулятора не умеют.

    А сказочный город, будет построен так же как и сказочный микрорайон Северный в городе Благовещенске, с привлечением супер архитекторов и футуристической архитектуры.

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    3 часа назад

    Это всё иллюзия, что будет кардинально лучше именно от этого. Газпром-транс, газпром-переработка. Будет не 2 человека в городе, а 3. Рост - 150 %, прирост - 50 %. Как был моногород, так моногородом и остается. Говоря, что не будет лучше, не говорю, что не будет хуже. Будет сделано по тому же шаблону. По шаблону "Тында, БАМ строй". Пусть будет и тот шаблон. Шаблон пришествия мессии. Надежда на То, что все исправит. Но пусть будут и иные лекала. Пасечника на раз кусают пчёлы, но он всё равно движется по своему течению. И баптиста. И кулака. И мормона. Вот иные лекала - это самое главное.

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    Костя_Кис

    Это всё иллюзия, что будет кардинально лучше именно от этого. Газпром-транс, газпром-переработка. Будет не 2 человека в городе, а 3. Рост - 150 %, прирост - 50 %. Как был моногород, так моногородом и остается. Говоря, что не будет лучше, не говорю, что не будет хуже. Будет сделано по тому же шаблону. По шаблону "Тында, БАМ строй". Пусть будет и тот шаблон. Шаблон пришествия мессии. Надежда на То, что все исправит. Но пусть будут и иные лекала. Пасечника на раз кусают пчёлы, но он всё равно движется по своему течению. И баптиста. И кулака. И мормона. Вот иные лекала - это самое главное.



    у вас как с егэ?



  • хаййп

    хаййп
    3 часа назад

    Много врать перед выборами это норма для России. Вон Путин перед каждыми выборами так делает, и всегда побеждает на выборах.

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    2 часа назад

    Nikodim

    Костя_Кис


    у вас как с егэ?



    Наверное, плохо. На ЕГЭ надо говорить, что падежей в русском языке - 6; а времён - 3. Хотя есть не единичные, а массовые примеры, каждодневно используемые примеры, нами употребляемые выражения, которые не вписываются в рамку "6-ть падежей, 3-и времени". В современном руссом языке (речи) осталось много от древнерусского и церковнославянского. Что не изучается в школе, но используется в быту. Как бы не правильно говорил человек, но если он доносит смысл, то он доносит его на правильном языке.

  • Радик28

    Радик28
    1 час назад

    Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Численность населения прирастет на 13,5 тысячи человек - тут уместнее было бы сказать не численность населения - а количество приезжих с Центра.

    или кто то считает, что в дальнейшем эти люди обоснуются на ДВ?

    так что не стоит тут 13,5тыс в Демографию региона вписывать или тем более в количество созданных рабочих мест. С ДВ там еденицы работать будут.



    а вы откуд знаете?



  • vertex

    vertex
    32 минуты назад

    Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Вероника Н.

    Самый супер-главный вопрос для этого города Свободного – это ОТКАЗАТЬСЯ от очень дурной идеи строить Отдельный микрорайон газовиков. Необходимое строительство для газовиков (жилищное и прочее) нужно вести непосредственно в центральной и других частях города. А то отстроят отдельный новый микрорайон, обнесут забором, а сам город так и останется деревней… НЕТ строительству микрорайона газовиков в несчастном Свободном! Надеюсь, что областные власти и губернатор это осознают!



    Вы Хотите лицезреть в центре города приезжих вахтовиков разных стран-национальностей и с различной степенью воздействия на вахтовые организмы спиртного?

    Это то же самое, как привести на деревенскую дискотеку городских.



    Думаю местному населению и с Суражевки и окрестностей Свободного, без разницы кого доить, посмотрев на этих приезжих, хоть вахтовиков газовиков, хоть гастеров разных национальностей. Есть такое село Благодатное в Хабаровском крае, там тоже газовички обосновались, база у них там была, так местное население их быстро в оборот взяло.

  • anschutka

    anschutka
    24 минуты назад

    Ненене, надо так "Город Свободный МОЖЕТ стать самым растущим в России"

  • Хмык

    Хмык
    15 минут назад

    Вероника Н.

    Самый супер-главный вопрос для этого города Свободного – это ОТКАЗАТЬСЯ от очень дурной идеи строить Отдельный микрорайон газовиков. Необходимое строительство для газовиков (жилищное и прочее) нужно вести непосредственно в центральной и других частях города. А то отстроят отдельный новый микрорайон, обнесут забором, а сам город так и останется деревней… НЕТ строительству микрорайона газовиков в несчастном Свободном! Надеюсь, что областные власти и губернатор это осознают!



    Плюсану.



    Но, всё объяснимо - земля рядом со Свободным стоит денег, а под микрорайоном халявная.



    В принципе, этот микрорайон может повторить судьбу множества военных городков в Амурской области Построят, и эти дома окажутся никому не нужными.



  • alex 3

    alex 3
    13 минут назад

    Машинки не забыть! Губозакаточные.

Показать все (22) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь