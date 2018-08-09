Город Свободный станет самым растущим в России

Концепцию развития Свободного обсудили на совещании под руководством врио губернатора Приамурья Василия Орлова. Среди местных жителей было собрано более 500 различных идей и мнений об улучшении Свободного. Приоритетными направлениями горожане выбрали улучшение досуга, дорог, городской среды, спортивных и досуговых объектов.

«Были сделаны демографический и экономический прогнозы, исходя из которых экономика города к 2030 году должна вырасти с 15 миллиардов рублей практически до 500 миллиардов рублей. 92 % экономики составит газохимический сектор. Численность населения прирастет на 13,5 тысячи человек, в основном это категория людей, занятых на работе в газохимическом секторе, члены их семей, работники сферы услуг, социальной сферы и предприниматели. По факту город станет самым растущим в России», – рассказал партнер ООО «КБ Стрелка» Алексей Муратов.

Также, по прогнозам аналитиков, ожидается активное жилищное строительство, ориентировочно необходимо будет построить около 1 миллиона квадратных метров жилья. Зонами застройки могут стать центральная и северо-западная части города.

При обсуждении большое внимание было уделено застройке города. Как рассказал главный архитектор ООО «КБ Стрелка» Семен Москалик, Свободный имеет плотную улично-дорожную сеть, сопоставимую с Барселоной, а размеры кварталов сравнимы с Санкт-Петербургом. При застройке необходимо применять смешенный тип застройки и совмещать жилые здания с коммерческой недвижимостью, что исключит появления отдельностоящих спальных районов и деловых центров. При расчетах жилищной застройки также будет учитываться дальнейшая газификация домов.

«Энергоэффективность жилой застройки должна стать одним из аспектов, который будет учитываться при разработке плана. Многоквартирные дома будет проще содержать и ремонтировать в дальнейшем», – обратил внимание Василий Орлов.

Одна из проблем, которую попытались решить проектировщики, – отвод стока воды с сопок. По продуманной системе ливневой канализации ливневые воды будут направлены в существующие реки.

Помимо развития территории города прорабатывается и концепция образовательной системы. В настоящее время в Свободном три базовые проблемы – низкий уровень ЕГЭ, который демонстрируют выпускники, изношенность зданий и дефицит мест в учебных заведениях. Исходя из этого, проектировщики предложили объединение школ в образовательный комплекс и дальнейшее создание центра сетевого образования.

Опыт развития малых городов показывает, что открытие высших учебных заведений является одним из драйверов малых городов. Возможно, стоит принять решение об открытии ВУЗа или колледжа в Свободном, сообщает пресс-служба областного правительства.

Василий Орлов предложил проработать вопрос образовательной системы с зампредом правительства области Андреем Плутенко.