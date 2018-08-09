Коммунальные службы обокрали Анастасию Волочкову на 1,5 миллиона

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У Анастасии Волочковой есть квартиры в Петербурге и в Москве, но чаще всего балерина проживает в своём загородном доме, в поселке Николо-Урюпино под Москвой. Она называет его своим «самым любимым местом в России».

Недавно Анастасия узнала, что управляющая компания коттеджного посёлка обманывает её. Волочкова заметила, что стоимость коммунальных услуг возросла более чем в два раза.

Изначально охрана, вывоз мусора, уборка и поддержание территории в достойном виде стоили 20 тысяч рублей в месяц, но постепенно эта сумма увеличилась до 50 тысяч.

Также звезда узнала, что соседи платят за услуги гораздо меньше. «Подобный произвол происходит в течение нескольких лет. Представляете, какая сумма набежала кому-то в карман? Речь идет о 1,5 миллионах рублей», – рассказал Владимир Комсолев, адвокат балерины.

Фото: instagram/volochkova_art

Волочкова намерена решить вопрос мирным путем, но если не получится, обратится в суд. «Сейчас мы собираем документы и составляем акты претензионного порядка, чтобы наши обвинения не были голословными. Настя своим трудом зарабатывает каждую копейку и не намерена мириться с таким открытым грабежом», – сообщил адвокат.

В последнее время Анастасию Волочкову просто преследуют финансовые неприятности. Сначала личный водитель артистки Александр Скиртач украл у нее три миллиона долларов, а потом Анастасия уличила в воровстве домработницу Раису. С водителем звезда судится уже год, сообщает «Дни24».