Амурчанин, любивший прокатиться пьяным, рискнул своей свободой

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Житель Шимановска предстанет перед судом за то, что в очередной раз сел пьяным за руль. 47-летний мужчина, управляя Toyota Sprinter, пытался скрыться от автоинспекторов. А когда его остановили, выяснилось, что водитель был пьян. К тому же, ранее он привлекался за такое же нарушение.

Погоня и последовавшее за ней ДТП произошло в Шимановске в мае текущего года. Сотрудники ГИБДД, находившиеся на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что по городу ездит пьяный водитель. Его нашли и попытались остановить, однако нарушитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Полицейские стали его преследовать с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Водитель иномарки не справился с управлением и допустил съезд с дороги.

Сотрудники ГИБДД попросили мужчину предъявить водительское удостоверение, а он признался, что не может этого сделать, так как решением суда лишен права управления транспортными средствами сроком на полтора года. Действительно, в июне прошлого, 2017 года, мужчину привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством при нахождении в алкогольном опьянении.

Во время оформления полицейские заметили, что у водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. Это подтвердило и освидетельствование с помощью алкотестера. По факту было возбуждено уголовное дело.

Сейчас расследование окончено, материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. За совершение преступления амурчанин может лишиться свободы на срок до двух лет.

«Уважаемые амурчане! Не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Ваша активная помощь и бдительность позволят изменить ситуацию: сохранить жизни и здоровье людей. Если вы стали свидетелем того, что человек в состоянии опьянения намеревается сесть за руль или управляет автомобилем, незамедлительно сообщите об этом в полицию», – призывает амурское управление МВД России.