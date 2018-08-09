В Благовещенске полицейские устроили погоню за квадроциклистом (видео)

В среду, 8 августа, в Благовещенске сотрудники полиции преследовали мужчину на квадроцикле. Судя по комментариям очевидцев в соцсетях, где сразу же появилось видео погони, длилась она довольно продолжительное время.

«Благовещенск. 8 экипажей ГИБДД (мы тоже в шоке) гонялись сегодня за квадроциклом», – сообщили в одном из благовещенских пабликов.

На одном из видео в социальных сетях видно, как квадроциклист, преследуемый полицейскими, едет по улице Калинина, а затем поворачивает на улицу Амурскую. Вскоре после этого он оборачивается на машину преследования. К слову, на видео запечатлен только один экипаж.

На другом запечатлен момент, как квадроциклист выезжает из дворов на оживленную улицу, проезжает несколько десятков метров, разворачивается и начинает движение в противоположном направлении. За ним все также гонится один экипаж.

«Видела этот цирк на Калинина – от Красноармейской до Горького. Он так лихо рассекал и полиция за ним: одна машина, потом вторая, третья, четвёртая... Со всех сторон слетались», – такой комментарий оставила пользователь к одному из видео в соцсетях.

«Еще и на тротуар выехал на Горько – Калинина», – описал увиденное, еще один очевидец.

На одном из видео на водителе четырехколесного транспортного средства можно разглядеть спортивную униформу. Кроме того, по словам специалистов, передвигается квадроциклист на спортивном транспортном средстве. Однако председатель сразу двух общественных организаций Приамурья, в которых состоят квадроциклисты, Виктор Черемисин со стопроцентной уверенностью говорит, что к спорту нарушитель не имеет никакого отношения.

«Есть утилитарные квадроцликлы – дорожные, они входят в автомобильную федерацию в секцию внедорожного спорта. А спортивные квадроциклы занимаются в мотофедерации. Квадроцикл на видео – спортивный. Но это не спортсмен, к нашей организации он не имеет никакого отношения. Я вам скажу, что большинство этих хулиганов, которые ездят по городу и которые пугают людей и приносят беспокойство ГИБДД, это не спортсмены, а любители. Причем весьма экстравагантные любители, которые не имеют ничего общего со спортом. Потому что спорт – это, в первую очередь, порядок», – прокомментировал Виктор Черемисин, председатель амурского отделения Федерации автомобильного спорта РФ и председатель общественной организации по развитию мотоциклетного спорта Амурской области.

Кроме того, Виктор Юрьевич озвучил, что подобное поведение на дорогах, сами спортсмены пытаются жестко пресекать.

«В наших рядах мы за это стараемся наказывать жестко очень. У нас дисквалификация за такую езду сначала на одно соревнование, потом на сезон, а потом полная дисквалификация. Мы жестко противостоим таким проявлениям хулиганства. Больше того, сами участвуем в рейдах по вылову таких нарушителей», – добавил Виктор Черемисин.

А вот мнение пользователей соцсетей по поводу поведения квадроциклиста разделились.

«Боевик», «Прикол», «Форсаж», «Красавчик», – написали одни. «Что ужасного? Парню просто скучно стало», – вторили другие.

«Конечно, ничего, страшного... Хоть без жертв и аварий обошлось, а так, да, скучно дебилу стало. Нет слов. В чем красавчик? Собьет, не дай бог, твоих родных, тоже будешь его красавчиком называть? Или мнение поменяешь? Скуку можно другими способами разгонять», «Можно не удирать, а просто остановиться. Вот что за дибилизм – убегать, ведь будет хуже, а вдруг в погоне будет смертельное ДТП?», – такое мнение других пользователей.

По неофициальной пока информации, гонщику на квадроцикле все-таки удалось уйти от стражей правопорядка.

«Не догнали его – во дворе зашкерился. Они раза четыре туда-сюда ездили вокруг двора, так и не нашли», – сообщил один из очевидцев.