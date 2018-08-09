На Дальнем Востоке стали меньше воровать электроэнергию

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Дальневосточная энергетическая компания подвела итоги по борьбе с неучтенным потреблением электроэнергии. В первом полугодии сотрудники компании совместно с персоналом сетевых организаций и управляющих компаний выявили 1 774 факта хищения ресурса в объеме свыше 20 миллионов кВтч. Из них 1 519 случаев – это хищения физическими лицами в размере 12,5 миллиона кВтч и 255 случаев – юридическими лицами в размере 7,5 миллиона кВтч.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года снижение размеров несанкционированного потребления электроэнергии физическими лицами составило 5,8 %, снижение по юридическим лицам – 5,6. На снижение объемов хищений значительное влияние оказывает модернизация сетевого оборудования и применение потребителями современных приборов учета, защищенных от несанкционированного вмешательства в их работу, отмечают специалисты.

Ущерб от противоправных действий абонентов за первое полугодие 2018 года составил порядка 76,3 миллиона рублей. По итогам проведенной работы нарушители оплатили 43,5 миллиона. В случае отказа от оплаты похищенного энергоресурса добровольно ПАО «ДЭК» взыскивает её в судебном порядке.

В случае выявления хищений электроэнергии нарушителям придется заплатить сумму в несколько раз больше, чем при пользовании прибором учета. Для потребителей-физических лиц при ее расчете принимается во внимание мощность всех энергопринимающих устройств, умноженная на действующий тариф, при условии беспрерывной 24-часовой работы оборудования в доме.

«Стоит отметить, что хищение электроэнергии непосредственным образом влияет на величину доли ОДН и качество поставляемого энергоресурса в многоквартирных жилых домах, а также может явиться причиной короткого замыкания в сети и пожара. Поэтому энергетики призывают законопослушных граждан быть бдительными и сообщать о фактах неучтённого потребления электроэнергии соседями в свою управляющую или сетевую компанию, а также в ближайшие отделения ПАО "ДЭК"», – сообщили энергетики.