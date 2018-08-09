В США выпускают женщину, которая убила девять детей

Фото: novosti.az

75-летняя Мэрибет Тиннинг, всемирно известная убийца своих детей, выйдет на свободу 21 августа в рамках условно-досрочного освобождения. Ранее женщина шесть раз подавала прошение об УДО, но комиссия ей отказывала.

В 1987 году Мэрибет Тиннинг приговорили к пожизненному заключению за убийство девятерых детей – одного приёмного и восьми своих. Все дети погибли при загадочных обстоятельствах с 1972 по 1985 год. Расследования начались только после гибели девятого ребёнка, а до этого врачи объясняли смерти неизвестным наследственным заболеванием.

Сначала женщина призналась в убийстве лишь одного своего ребёнка – 4-месячной Тами Линн. Мэрибет рассказала, что девочка всё время плакала, и ей пришлось её задушить. После она взяла на себя вину за смерть ещё двух детей, но потом отказалась от показаний. Тем не менее, следствие уверено, что все девять младенцев были убиты матерью.

Психиатры считают, что на преступление Мэрибет Тиннинг толкнул делегированный синдром Мюнхгаузена – женщина наслаждалась вниманием и сочувствием, которое получала после смерти своих детей. Комиссия по УДО шесть раз отказывала женщина в освобождении, но теперь убийца смогла убедить членов комиссии в своём раскаянии. 21 августа Мэрибет выйдет на свободу.



Бывшее окружение Мэрибет шокированы таким решением суда. Соседи не хотят жить рядом с детоубийцей, никто не понимает, почему её выпускают на свободу, сообщает RODINA.NEWS.

Фото: novosti.az

Одри Хоталин, которая помогала Мэрибет ухаживать за одним из убитых младенцев, признаётся, что меньше всего хочет столкнуться с ней лицом к лицу. Её поддерживает и сенатор штата Нью-Йорк Джим Тедиско, который голосовал против освобождения Тиннинг: «Если вы убили девять детей, вы не должны считаться безопасным для общества. Некоторые преступления настолько губительны для человечества, что просто нельзя говорить о реабилитации».