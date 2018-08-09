В Тынде проверяющий потребовал взятку у директора магазина

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В Амурской области будут судить бывшего инспектора отдела надзорной деятельности из Тынды. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, инспектор за деньги согласился закрыть глаза на нарушение правил пожарной безопасности в магазине.

Как установило следствие, 6 апреля 2018 года инспектор отдела надзорной деятельности по Тынде и Тындинскому району проводил внеплановую выездную проверку в магазине, расположенном в поселке Восточный Тындинского района. Выявив нарушение требований пожарной безопасности, проверяющий потребовал от директора магазина 25 000 рублей – за сокрытие выявленных нарушений и не привлечение его к административной ответственности. Также, как сообщает прокуратура Амурской области, инспектор предупредил, что в случае отказа могут наступить неблагоприятные последствия для организации.

11 апреля, сразу после получения денег, инспектора задержали сотрудники отдела УФСБ России по Амурской области. 27 июля уголовное дело направлено в Тындинский районный суд.

За совершение указанного преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, со штрафом до 4 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.