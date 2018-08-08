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8 августа 2018, 20:59 0

До отопительного сезона в Белогорске осталось 50 дней

До отопительного сезона в Белогорске осталось 50 дней

Белогорск готовится к отопительному сезону, до которого осталось 50 дней. Подготовка оборудования основным теплоснабжающим предприятием города к работе в зимних условиях идет усиленными темпами. Уже заготовлено 39,6 тысячи тонн угля – 108 % от норматива, и 570 тонн мазута – 10 %.

На весь отопительный период муниципалитету требуется более 150 тысяч тонн твердого и более 26 тысяч тонн жидкого топлива.

В настоящее время готовность котельных составляет около 65 %. Выполнен перечень подготовительных мероприятий. Отремонтирована система шлако-золоудаления на котельной микрорайона «Южный», заменены дымососы на котельных «Амурсельмаш» и котельной «Центральная». Выполняется проектирование по установке котла мощностью 10 Гкал/час на котельной микрорайона «Южный». На котельных «Центральная» и микрорайона «Южный» проведен капитальный ремонт котлов, на котельной микрорайона «Транспортный» капитально отремонтирована емкость хранения мазута.

«Больше внимание уделяем также ревизии тепловых сетей и запорной арматуры, – рассказал руководитель предприятия Виталий Бардаш. – Из более 90 километров тепловых сетей к следующему отопительному сезону подготовлено чуть свыше 70 километров. Из них более 700 метров – после капитального ремонта».

В частности, проведена замена свыше 100 метров тепловых сетей в микрорайоне «Амурсельмаш», около 180 метров теплосетей в районе школы №4, на улице Ломоносова заменили почти 150 метров и произвели замену запорной арматуры на магистральных трубопроводах котельной «Центральная».

Запланирован ремонт котла на котельной «Берег», установка частотных преобразователей на котельных «Амурсельмаш», «Мелькомбинат» и микрорайона «Южный», ремонт электрооборудования котельных, замена воздухоподогревателя на котельной микрорайона «Транспортный». Специалистам также предстоит заменить 1,8 километра тепловых сетей, а также запорную арматуру в тепловых камерах, сообщает пресс-служба Белогорска.

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#Белогорск #ЖКХ


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