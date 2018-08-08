Амурские артисты выступают на Сахалине в рамках чемпионата «Молодые профессионалы»

Цирк «Ап!», шоу-балет «Максимум», солисты областной филармонии и хореографический ансамбль «Ровесники» представляют Амурскую область на шестом национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Он проходит в Южно-Сахалинске.

Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» – это самые масштабные в России соревнования профмастерства среди студентов и школьников. Будут разыграны 62 золотых, серебряных и бронзовых медали.

Амурские артисты обеспечивают культурную программу чемпионата, поучаствуют в церемониях открытия, закрытия, а также дадут сольные выступления.

«"Молодые профессионалы" – это официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International. Он создан для повышения стандартов подготовки кадров и работает под девизом "Делай мир лучше силой своего мастерства!"», – рассказала директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

В движении участвует 79 стран, и Россия присоединилась к нему в 2012 году. Следующий мировой чемпионат профессионального мастерства пройдет в 2019 году в Казани.