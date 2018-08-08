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8 августа 2018, 20:00 1

Роспотребнадзор в суде встал на сторону обманутых векселедержателей

Роспотребнадзор в суде встал на сторону обманутых векселедержателей
Фото: Yell.ru

Областное управление Роспотребнадзора встало на сторону обманутых векселедержателей компании ФТК. В ведомстве пришли к выводу, что при заключении договоров на покупку векселей в банке АТБ нарушался закон о защите прав потребителей.

Эту информацию озвучили на очередном заседании Благовещенского городского суда.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в суде продолжается рассмотрение нескольких исков к Азиатско-Тихоокеанскому банку. Люди покупали в банке векселя компании ФТК на крупные суммы, и не смогли вернуть деньги. По данным амурской прокуратуры, долг по векселям - почти четыре миллиарда рублей.

Суд удовлетворил просьбу представителя банка о привлечении к рассмотрению дела в качестве третьего лица компании ФТК, от имени которой и продавали ценные бумаги.

Адвокат ходатайствовал об аресте счета АТБ на сумму, заявленную в иске. Суд это отклонил. Истцы хотят, чтобы договоры купли-продажи векселей признали недействительными и вернули деньги. Следующее заседание по делу пройдет 28 сентября.

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