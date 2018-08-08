Блоки на берегу Зеи, где утонула девочка, ранее принадлежали морскому клубу

Бетонные блоки на берегу Зеи в Благовещенске, где погибла шестилетняя девочка, в советское время являлись дамбой морского клуба. Ее соорудили для защиты от речного течения. В этом районе стояли два больших судна, яхты и шлюпки. Об этом рассказали в клубе водного туризма и спорта «Зея».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске несколько дней назад утонула маленькая девочка. Сначала по факту исчезновения объявили розыск, а затем ее тело нашли в Зее. По предварительной информации, шестилетняя девочка ушла со старшим братом купаться на берег Зеи. Там они играли на бетонных блоках у берега, и, вероятно, ребенок упал в воду.

Следователи выясняли, кому принадлежат бетонные блоки на берегу. Сам участок находится в федеральной собственности.

Затем стало известно, что ранее здесь находился морской клуб. Впоследствии он перестал пользоваться этим участком. И судя по всему, сейчас дамба является бесхозной.