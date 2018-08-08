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8 августа 2018, 19:34 5

Блоки на берегу Зеи, где утонула девочка, ранее принадлежали морскому клубу

Блоки на берегу Зеи, где утонула девочка, ранее принадлежали морскому клубу

Бетонные блоки на берегу Зеи в Благовещенске, где погибла шестилетняя девочка, в советское время являлись дамбой морского клуба. Ее соорудили для защиты от речного течения. В этом районе стояли два больших судна, яхты и шлюпки. Об этом рассказали в клубе водного туризма и спорта «Зея».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске несколько дней назад утонула маленькая девочка. Сначала по факту исчезновения объявили розыск, а затем ее тело нашли в Зее. По предварительной информации, шестилетняя девочка ушла со старшим братом купаться на берег Зеи. Там они играли на бетонных блоках у берега, и, вероятно, ребенок упал в воду.

Следователи выясняли, кому принадлежат бетонные блоки на берегу. Сам участок находится в федеральной собственности.

Затем стало известно, что ранее здесь находился морской клуб. Впоследствии он перестал пользоваться этим участком. И судя по всему, сейчас дамба является бесхозной.

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#дети #происшествия


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Комментарии
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  • Варда

    Варда
    3 часа назад

    Как всегда никто не виноват. Бесхозная база в федеральной собственномти. Это бардак, за который кто-то должен нести ответственность, за этот кусок земли и порядок на нем должны быть ответсвенные . Но конечно как обычно никто не за что не отвечает. Гибнут люди на объектах... хромая лошадь, кемерово, но никто никогда так ни за что и не ответиь.от этого грустно и страшно

  • Док

    Док
    3 часа назад

    И что дальше, выяснили, советское время уже история

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    1 час назад

    Варда

    Как всегда никто не виноват. Бесхозная база в федеральной собственномти. Это бардак, за который кто-то должен нести ответственность, за этот кусок земли и порядок на нем должны быть ответсвенные . Но конечно как обычно никто не за что не отвечает. Гибнут люди на объектах... хромая лошадь, кемерово, но никто никогда так ни за что и не ответиь.от этого грустно и страшно



    Вы, конечно, сравнили... Истории с пожарами (где, кстати, есть и будут ответственные) и бесхозные объекты.

  • Leg

    Leg
    39 минут назад

    Чот на дамбу не очень похоже. Просто свалка. Это безобразие надо срочно убирать пока под плитами кого нить не придавило...

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