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8 августа 2018, 19:05 2

Для благовещенских подростков открылась «Студия исторической реконструкции»

Для благовещенских подростков открылась «Студия исторической реконструкции»

«Студия исторической реконструкции» – грантовый проект для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Группа детей занимается в краеведческом музее. В рамках проекта дети поедут в Албазино и выступят в мини-спектакле.

Большинство ребят, которые участвуют в проекте, впервые оказались в музее. Всего в «Студии исторической реконструкции» будут заниматься 20 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Амурский краеведческий музей выиграл грант, финансируемый фондом, который помогает таким детям. Теперь новоявленным студийцам предстоит множество интересных встреч и разнообразных экскурсий, которые они слушают с большим интересом.

«В программу входят экскурсии в храм, где дети смогут узнать об Албазинской иконе, с ними будет разговаривать священник, – рассказала методист по музейно-образовательной деятельности Лариса Власова. – Посетят иконописные мастерские, так же в программу входит экскурсия в конно-спортивный клуб».

Артем Симаков пришел в музей вместе с мамой. Поначалу семья даже не сразу поверила, что можно вот так запросто попасть на экскурсию в главный музей области. «Классный руководитель позвонила – а мы в школе стоим на учете – и сказала, что можно сходить бесплатно в музей. Мы поехали на автобусе, а он говорит: где это находится? Испугался, конечно, но поехал», – рассказала мама Артема Надежда Симакова.

Историю здесь можно не только услышать, но и увидеть, потрогать и даже примерить. Проект осуществляется совместно с Центром по изучению истории «Летопись» и театром огня «Одержимые». Ребята узнают о разнообразных видах древнего вооружения и даже могут немного почувствовать себя средневековыми воинами.

Проект продлится до ноября. В процессе занятий дети будут репетировать мини-спектакль, посвященный событиям Приамурья XVII века. Финал соcтоится в ноябре: на два дня ребята поедут в Албазино, познакомятся с местными казачатами, увидят Албазинский музей и покажут представление, которое подготовят для жителей села.

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#дети #история #память


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Комментарии
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  • Кукумбер

    Кукумбер
    2 часа назад

    скоро там начнут тусоваться всякие усатые Ымперцы, сталинисты и прочая мерзость

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