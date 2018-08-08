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8 августа 2018, 18:20 7

В августе между Благовещенском и Владивостоком будет ходить плацкартный вагон

В августе между Благовещенском и Владивостоком будет ходить плацкартный вагон
Фото: tvc.ru

В августе начнет работать плацкартный вагон беспересадочного сообщения между Благовещенском и Владивостоком. Он будет ходить по нечетным числам с 11 августа по 9 сентября из Владивостока, с 13 августа по 11 сентября из Благовещенска.

Билеты уже в открытой продаже.

Специалисты областного министерства транспорта и строительства провели мониторинг и анализ продаж билетов, по результатам которого министерство обратилось к руководству Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» с просьбой выделить дополнительный плацкартный вагон на период наибольшего спроса в августе месяце.

Дополнительный плацкартный вагон даст увеличение количества посадочных мест и позволит амурчанам путешествовать до Владивостока и обратно в более низком ценовом диапазоне, сообщает пресс-служба областного минтранса.

В период с 11 августа по 13 сентября 2018 года назначено курсирование дополнительного беспересадочного плацкартного вагона по полному маршруту «Владивосток–Хабаровск–Благовещенск–Хабаровск–Владивосток», в составах пассажирских поездов № 35/36 и № 99/100.

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#транспорт


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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    6 часов назад

    Душегубка- кондера нет, биотуплкта нет, ппц, спасибо за заботу! Сами езжайте, а мы следом если вы выживете в нем!

  • full

    full
    6 часов назад

    Суки, аж целый вагон!

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    5 часов назад

    А что сразу не Столыпинский?

  • Tehnik

    Tehnik
    4 часа назад

    Только Люкс или СВ. Больше никакой вони от вонючих пассажиров.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    2 часа назад

    Плацкарты сейчас хорошие ходят, давно уже с биотуалетами и кондёрами, с 2015 года только такие и попадались (раз 10 ездил на РЖД, и 2 раза на старье от БЧ).Комментаторы дальше области никуда не ездят?

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    1 час назад

    Кукумбер

    Плацкарты сейчас хорошие ходят, давно уже с биотуалетами и кондёрами, с 2015 года только такие и попадались (раз 10 ездил на РЖД, и 2 раза на старье от БЧ).Комментаторы дальше области никуда не ездят?



    Согласен, последние 3-4 мои поездки были в хороших поездах. На счет кондиционера не помню, но душно точно не было.

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    Ездят, ездят. Через всю страну на плацкартк с кондером, биотуалетом, розетками в каждом купе персональными и юэсби раз'емами. Еще и вай фай. Вагоны 2018 г. Тульские

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