В августе между Благовещенском и Владивостоком будет ходить плацкартный вагон

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В августе начнет работать плацкартный вагон беспересадочного сообщения между Благовещенском и Владивостоком. Он будет ходить по нечетным числам с 11 августа по 9 сентября из Владивостока, с 13 августа по 11 сентября из Благовещенска.

Билеты уже в открытой продаже.

Специалисты областного министерства транспорта и строительства провели мониторинг и анализ продаж билетов, по результатам которого министерство обратилось к руководству Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» с просьбой выделить дополнительный плацкартный вагон на период наибольшего спроса в августе месяце.

Дополнительный плацкартный вагон даст увеличение количества посадочных мест и позволит амурчанам путешествовать до Владивостока и обратно в более низком ценовом диапазоне, сообщает пресс-служба областного минтранса.

В период с 11 августа по 13 сентября 2018 года назначено курсирование дополнительного беспересадочного плацкартного вагона по полному маршруту «Владивосток–Хабаровск–Благовещенск–Хабаровск–Владивосток», в составах пассажирских поездов № 35/36 и № 99/100.