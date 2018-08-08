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8 августа 2018, 18:11 4

Лже-пенсионный фонд выманивает у амурчан деньги, обещая сотни тысяч рублей

Лже-пенсионный фонд выманивает у амурчан деньги, обещая сотни тысяч рублей
Фото: smol.kp.ru

Амурчане начали получать в свои мессенджеры сообщения о якобы начисленных им компенсациях по перерасчету страховых выплат. Неизвестные предлагают ввести свои персональные данные на интернет-сайте и оплатить доступ к базам. Автором электронного письма значится Пенсионный фонд.

Однако, как сообщили в ведомстве, настоящий Пенсионный фонд России к этой рассылке отношения не имеет. Одна из получательниц странного письма, пенсионерка из Благовещенска сообщила о нем в отделение амурского Пенсионного фонда.

«Единым центром был произведён перерасчет выплат. По итогам Вам начислена компенсация. Для проверки документов и получения выплат Вам необходимо пройти по ссылке…», – говорится в письме.

В имени отправителя значится «Пенсионный фонд», а номер телефона начинается с цифр, которые используют операторы в центральных регионах России. В адресе ссылки имеется аббревиатура «pfr», как и у официального сайта государственного фонда, но в остальном написание совершенно иное.

После прохождения по ссылке пользователь попадает на интернет-ресурс, где предлагается ввести личные данные из СНИЛС, медицинского полиса или даже паспорта. Электронный помощник сообщает, что от граждан якобы скрываются компенсации по страховым выплатам, которые положены всем россиянам. Обещаются довольно большие суммы – до нескольких сотен тысяч рублей.

Сайт снабжен лестными отзывами людей, которые якобы уже получили реальные деньги. При этом даже при вводе вымышленных данных все равно выдается положительный результат, сообщают в амурском Пенсионном фонде.

После «обработки запроса» выпадает список страховых компаний с конкретными суммами, которые якобы положены человеку. Чтобы получить доступ к базам данных, помощник просит перечислить 349 рублей по предложенным реквизитам. Дальше ничего не происходит, и обнадеженный пользователь, уплатив взнос, ничего не получает. Потому, что выявленные компенсации – виртуальные.

«Никаких скрытых выплат, а проще "денег с неба" быть не может. Как и общего доступа к базам данных страховых компаний по СНИЛСу или паспортным данным. Информацию о средствах, хранящихся на индивидуальных лицевых счетах граждан в ПФР, можно получить только лично в клиентских службах Пенсионного фонда при предъявлении паспорта, либо через Единый портал госуслуг», – предупреждают в амурском отделении Пенсионного фонда.

В подобных подозрительных ситуациях в ведомстве рекомендует обращаться на областную горячую линию по номерам: 8(4162) 202-400, 202-390.

Фото: пресс-служба ОПФР по Амурской области

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Комментарии
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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    4 часа назад

    Да в принципе ничем от действующего на территории России не отличается, такое же кидалово, обман граждан.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    2 часа назад

    люди к совку привыкли, сами о своём будущем не хотят думать

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Кукумбер

    люди к совку привыкли, сами о своём будущем не хотят думать



    а что надо придумать по-современному для своего будущего? Вести свой бизнес, не платить налоги и покупать ценные бумаги и всё бабло складывать на Виргинских островах?

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