Во Владивостоке началось строительство павильона Амурской области к ВЭФ-2018 (фото)

Фото: министерство экономического развития Амурской области

На острове Русский во Владивостоке начались работы по строительству павильона Амурской области к фестивалю «Улицы Дальнего Востока», которые пройдут в рамках 4-го Восточного экономического форума. Впервые ремонтные работы ведутся на базе конструкции старого павильона, которые были размещены на выставке 2017 года. Это позволило существенно снизить затраты на участие региона в форуме, сообщают в минэкономразвития Приамурья.

Строительство и реконструкция начались несколько дней назад и закончатся к концу месяца. Затем начнется внутреннее наполнение экономической и культурной частей.

Сейчас ведутся работы в культурной части. До конца текущей недели отремонтируют место для российско-китайской художественной галереи и сувенирной лавки.

Также к концу недели закончат ремонт фасада.

Уже сейчас он приобрел красный цвет.

Будущий внешний вид павильона

Через 2 недели экономическую часть павильона превратят в современный Data-центр, загруженный большим объемом данных об экономике региона.

Как сообщало Амур.инфо, Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Для демонстрации возможностей и перспектив Амурской области задействуют современные цифровые технологии: VR, 360-градусное видео, бесконтактное управление 3D-моделью, 3D-печать.

В частности, с помощью интерактивного 3D-макета представителям стран АТР расскажут о строительстве моста в Китай. Сенсорный стол создаст иллюзию полного присутствия на стройплощадке и в предмостовой зоне. Откроется мероприятие клипом, который, как и годом ранее, расскажет обо всех регионах Дальнего Востока. Съемки амурской части клипа прошли недавно на площади Победы в Благовещенке.

Фото: министерство экономического развития Амурской области