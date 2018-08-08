Амур.инфо рассказало, как сделать свадьбу незабываемой

Амур.инфо запустило свадебный спецпроект. В формате лонгрида авторы рассказывают читателям о подготовке к одному из самых важных дней в жизни супружеской пары – свадьбе. Героями стали будущие молодожены Евгений Лакиза и Елена Терентьева.

Первая называется «Свадьба: успеть за 48 часов». Благодаря помощи организатора будущим молодоженам подобрали наряды, разработали сценарий выездной регистрации и выбрали место проведения свадебного застолья и до минуты рассчитали время, чтобы избежать заминок. Несмотря на то, что у такого события как свадьба очень много нюансов и хлопот, удалось уложиться всего в два дня.

Вторая часть проекта называется «О чем не принято говорить вслух». Профессионалы бьюти-сферы поработали над образом невесты – создали прическу и макияж, поделились секретами красоты. Мастера декоративного оформления интерьера рассказали о том, что сейчас в тренде. При подготовке к фотосессии на тему «Утро невесты» нужно учесть множество нюансов, таких как оформление интерьера, текстиль, выбор белья, одежды и букетов.

В третьей, заключительной части под названием «Огонь и слезы», читатели узнают, что такое нестандартная альтернатива обычной регистрации брака в загсе, как украсит торжество живая музыка и как правильно выбрать автомобиль для катания по городу, а также как можно необычно подать свадебный торт.

Проект, посвященный подготовке к свадьбе, будет не только интересен, но и полезен всем, кто планирует свадьбу. Читатели узнают, какие услуги предоставляют в Благовещенске для молодоженов, почерпнут свежие идеи проведения торжества.