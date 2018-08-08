Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:44 0

Амур.инфо рассказало, как сделать свадьбу незабываемой

Амур.инфо рассказало, как сделать свадьбу незабываемой

Амур.инфо запустило свадебный спецпроект. В формате лонгрида авторы рассказывают читателям о подготовке к одному из самых важных дней в жизни супружеской пары – свадьбе. Героями стали будущие молодожены Евгений Лакиза и Елена Терентьева.

Первая называется «Свадьба: успеть за 48 часов». Благодаря помощи организатора будущим молодоженам подобрали наряды, разработали сценарий выездной регистрации и выбрали место проведения свадебного застолья и до минуты рассчитали время, чтобы избежать заминок. Несмотря на то, что у такого события как свадьба очень много нюансов и хлопот, удалось уложиться всего в два дня.

Вторая часть проекта называется «О чем не принято говорить вслух». Профессионалы бьюти-сферы поработали над образом невесты – создали прическу и макияж, поделились секретами красоты. Мастера декоративного оформления интерьера рассказали о том, что сейчас в тренде. При подготовке к фотосессии на тему «Утро невесты» нужно учесть множество нюансов, таких как оформление интерьера, текстиль, выбор белья, одежды и букетов.

В третьей, заключительной части под названием «Огонь и слезы», читатели узнают, что такое нестандартная альтернатива обычной регистрации брака в загсе, как украсит торжество живая музыка и как правильно выбрать автомобиль для катания по городу, а также как можно необычно подать свадебный торт.

Проект, посвященный подготовке к свадьбе, будет не только интересен, но и полезен всем, кто планирует свадьбу. Читатели узнают, какие услуги предоставляют в Благовещенске для молодоженов, почерпнут свежие идеи проведения торжества.

Просмотров всего: 36

#праздники #СМИ


Общество

Амурский священник рассказал о вовлечении детей в наркокартель
Общество

Кто претендует на золото из затонувшего корабля: обзор прессы
Общество

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – программа «Бизнес-среда с Борисом Белобородовым»
Общество

Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: юбилейный фестиваль «Детство на Амуре»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь