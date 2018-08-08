В Амурской областной больнице проходит комплексный ремонт

Фото: amurobl.ru

В Амурской областной клинической больнице проводится комплексный ремонт: проходит замена окон, идет ремонт инженерных сетей, стен, потолков, напольного покрытия. Также больница постоянно обновляет оборудование, мягкий инвентарь, мебель.

Комплекс зданий и корпусов АОКБ был введен в строй в июне 1995 года. За эти годы возникла необходимость в комплексном ремонте. Однако больницу невозможно закрыть на время ремонтных работ, чтобы привести ее в порядок всю и сразу. Приходится выполнять ремонт участками. В течение последних двух с лишним лет ремонтная кампания в АОКБ практически не заканчивается.

«С 2016 года мы своими силами отремонтировали несколько корпусов, общей площадью более 8 000 квадратных метров. Ремонт проведен в гематологическом, ожоговом, травматологическом отделениях, отделении эндоскопии, ревматологии, нефрологии, в комнате отдыха для пациентов, получающих диализ, в отделении реанимации. Оборудован кабинет здоровья молодой семьи в перинатальном центре. Отремонтированы регистратура в поликлинике, приемное отделение в стационаре. Полностью видоизменился ритуальный зал. Сейчас ведется ремонт в урологическом отделении, эндоскопии и пищеблоке, затем на очереди – торакальное и гинекологическое отделения», – сообщил главный врач Амурской областной клинической больницы Ольга Сапегина.

Больница пополняется новым оборудованием.

«У нас функционирует особая кровать «Сатурн» для пострадавших с ожогами. Работает она за счет потоков стерильного сухого воздуха, регулируемого по температуре и автоматически обеззараживаемого. Пациент в такой кровати находится как бы в невесомости, травмированная поверхность кожи почти не соприкасается с плотной поверхностью, что ускоряет процесс заживления ран. При этом гарантируется поддержание минимального контактного давления, способствующего свободной циркуляции крови на всех участках тела пациента. Это самое эффективное устройство для обожженных больных. Порядка 60 пациентов в год мы вылечиваем с помощью этой кровати», – рассказал травматолог-ортопед ожогового отделения АОКБ Валерий Лакоценин.

Физиотерапевтическое отделение укомплектовано более чем 300 видами аппаратов. Здесь пациентам предлагается полный спектр теплолечения, широкий ассортимент светолечения и электролечения. В большом зале установлены чаши для принятия ванн: кислородных, озоновых, азотных, углекислых, минеральных и проч. В отделении применяют талассотерапию и термотерапию, укутывание водорослями. Здесь также имеется термосауна. Проводят занятия лечебной физкультурой в воде, причем качество и температура воды – оптимальные для оздоровления.

«Мы предлагаем все виды лечебного массажа, включая криомассаж, травяной, классический. Пропуская способность отделения – более 600 человек в сутки. С 2003 года мы входим в тройку лидеров по России по перечню услуг физиолечения», – пояснила заведующая физиотерапевтическим отделением АОКБ Елена Федулова.

В планах администрации Амурской областной клинической больницы – предпринимать все возможные меры к тому, чтобы и уровень оснащения, и техническое состояние всех структурных подразделений соответствовало статусу учреждения и тем современным задачам, которые оно выполняет, сообщает пресс-служба областного правительства.