Николай Валуев отдыхает в Хабаровском крае

Фото: gazetacrimea.ru

Известный боксёр и депутат Госдумы РФ Николай Валуев сплавляется и рыбачит на одной из рек Хабаровского края. Об этом он написал в своём официальном твиттер-аккаунте.

– А где вы проводите свой отпуск? Я поехал с семьей отдыхать в Хабаровский край. Сплав по реке, рыбалка, свежий воздух и комары с мошкой. 15 августа увидимся в посёлке Чегдомын, проводим вместе с СУЭК отборочный этап чемпионата России по футгольфу, – пишет Николай Валуев.

Вместе с мужем путешествует и жена боксёра, Галина Валуева. Семья давно мечтали посмотреть Россию в дальних уголках.

Фото: todaykhv.ru

Отборочный турнир по футгольфу в Чегдомыне – еще одна причина, по которой известный спортсмен приехал в Хабаровский край. Это новый для Дальнего Востока вид спорта. Футгольф совмещает в себе черты как футбола, так и гольфа. Игра ведется ногами, мяч загоняется в лунки, которых на поле 9 или 18. Побеждает тот, кому для этого понадобиться меньшее количество ударов, сообщает AmurMedia.ru.