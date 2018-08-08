Благовещенец создает произведения искусства из камней

Благовещенский мастер создает картины из минералов и горных пород: агата, яшмы, кальцита, кварцита и других. Над каждой работой Александр Лукичев трудится не меньше полугода. Камни, которые обычный прохожий не заметит, благовещенец превращает в произведения искусства.

В его мастерской ведра с образцами – холцедона, кварцитов, кальцитов, яшмы. Есть окаменевшие остатки дерева. Но любимый камень мастера – агат.

«Мама у меня фанат всех этих вещей. Когда с мастерской прихожу, она говорит – что там интересного. И вот первый камень, который я ей показал – агат. Но в нем была вода и вот, полость от воды до сих пор осталась», – рассказал мастер.

Под грубой каменной оболочкой хранятся и не такие секреты. Александр даже находит внутри минералов миниатюрные изображения, главное включить фантазию. Александр, как профессиональный художник, ценит минералы за их глубину.

О своих находках мастер готов рассказывать часами. Из них он делает украшения и главное картины. На счету Александра Лукичева пять работ. На каждую в среднем уходит полгода. Первоначально мастер месяц готовит эскиз, прорисовывая каждую деталь. Самая хлопотливая работа – обработка камня. Прежде чем он станет частью картины, мастер его режет, шлифует, полирует и придает нужную форму.

Тяга к такому ремеслу у мастера в крови. Он родился на Урале. Но камнерезное искусство открыл для себя только в Благовещенске. Этому трудоемкому хобби его обучил педагог АмГУ, геолог по образованию, который работал на факультете декоративно-прикладного искусства. В качестве дипломной работы в 2004 году преподаватель помог Александру сделать стол.

«У нас такие разговоры шли – как камни образуются, какие условия нужны для их формирования. Мне интересно было, понимаете, если человек фанат, он увлекает за собой, он вас в такой мир погружает, из которого вам не хочется уходить», – поделился Александр Лукичев.

Камнерезным искусством вплотную Александр занимается пять лет и как герой сказки Бажова стремится к совершенству. Недавно взялся за новую работу – пейзаж «Зейские виды». Думает, к новому году закончит.

«Хочется сделать что-то масштабное, чтобы женщины падали в обморок, а мужчины начинали курить. Я, допустим, взял сейчас пейзаж, потом думаю сделать натюрморт, вообще вершиной будет изготовление портрета. Вот портрет уже будет настоящий экзамен на профпригодность. Портрет – это не листик, где веточка влево, веточка вправо. Вот это покажет – художник ты или нет», – сказал мастер камнерезного искусства.

Камнерезным искусством в Приамурье занимаются единицы, мастерская есть в Белогорске. Готовые работы Александр Лукичев презентует на местных и международных выставках. Выставляет на продажу. В зависимости от идеи, материла и сложности выполнения стоимость картины колеблется от двух до десяти тысяч долларов.