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8августа
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сегодня, 16:53 0

Благовещенские маршруты №12 и №38 изменят схему движения

Благовещенские маршруты №12 и №38 изменят схему движения
Фото: admblag.ru

В Благовещенске в связи с проведением земляных работ по улице Василенко между Игнатьевским шоссе и улицей Институтской с 11 августа изменяется схема движения автобусов маршрутов № 12 и № 38.

Маршрут № 12 будет двигаться по следующей временной схеме: улица Игнатьевское шоссе – улица Студенческая – улица Институтская – улица Дьяченко – далее по утвержденному маршруту.

Измененная схема маршрута № 38 будет выглядеть так: улица Институтская – улица Студенческая – улица Воронкова – улица Институтская – улица Студенческая – улица Игнатьевское шоссе – далее по утвержденному маршруту.

Такие схемы для обоих маршрутов будут действовать до момента окончания земляных работ.

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#транспорт


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