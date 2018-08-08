Благовещенские маршруты №12 и №38 изменят схему движения
В Благовещенске в связи с проведением земляных работ по улице Василенко между Игнатьевским шоссе и улицей Институтской с 11 августа изменяется схема движения автобусов маршрутов № 12 и № 38.
Маршрут № 12 будет двигаться по следующей временной схеме: улица Игнатьевское шоссе – улица Студенческая – улица Институтская – улица Дьяченко – далее по утвержденному маршруту.
Измененная схема маршрута № 38 будет выглядеть так: улица Институтская – улица Студенческая – улица Воронкова – улица Институтская – улица Студенческая – улица Игнатьевское шоссе – далее по утвержденному маршруту.
Такие схемы для обоих маршрутов будут действовать до момента окончания земляных работ.
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