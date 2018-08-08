Женщина приняла известного музыканта за нищего

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Американка приняла известного кантри-певца Кита Урбана за бездомного мужчину. Женщина оплатила его покупку в магазине.

Американка Рут Рид (Ruth Reed) рассказала, что встретила «нуждающегося» в городе Кэмден, штат Нью-Джерси. Мужчина стоял перед ней в очереди, и ему не хватало нескольких долларов для оплаты покупок. Женщина вызвалась помочь.

Мужчина поблагодарил ее и назвался Китом. Американка заметила, что он похож на музыканта Кита Урбана, и оказалась права. «И тут я поняла, какой же идиоткой я выглядела», – отметил Рид.

При этом она все равно обратилась к охраннику певца с просьбой подтвердить личность его подопечного, сообщает NAVINY.BY.

В июле гитарист американской метал-группы Every Time I Die Джордан Бакли рассказал о встрече с фанаткой, в результате которой он спас ей жизнь. На концерте он обрызгал ее пивом, а та начала страдать от боли в глазах, обратилась к врачу и вовремя узнала об опухоли мозга.