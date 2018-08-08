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сегодня, 16:35 2

Благовещенец обворовывал своих бывших школьных товарищей

Благовещенец обворовывал своих бывших школьных товарищей
Фото: ysia.ru

В Благовещенске 24-летний молодой человек дважды обокрал своих бывших школьных товарищей. Пользуясь их доверим, он похищал у них личные вещи, телефоны и другие гаджеты. Его приговорили к реальному сроку заключения.

Благовещенский городской суд установил, что 6 июля 2017 года молодой человек находился в городской флюорографической станции вместе со своим школьным товарищем. Тот попросил его присмотреть за личными вещами. Когда потерпевший проходил медосмотр на установление группы инвалидности, злоумышленник, взял его сумку с планшетом и сотовым телефоном на общую сумму 4 000 рублей.

Спустя два месяца он находился в квартире у другого школьного друга – инвалида III группы – где сам временно проживал. Ночью, когда его знакомый уснул, гость похитил принадлежащие потерпевшему сотовый телефон, мужскую кофту, мужские брюки, и туфли – на общую сумму 6 300 рублей.

Суд, учитывая признание вины, частичное возмещение ущерба, рецидив преступления, назначил наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с него в пользу потерпевших причиненный ущерб в сумме 4 тысячи 500 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия


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Комментарии
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  • sabotazh

    sabotazh
    1 час назад

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  • Gonza

    Gonza
    41 минута назад

    Дя, Волгдин и дэнги у госудавства увел и хранение боеприпасов приписали и условный срок...

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