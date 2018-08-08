Амурский священник рассказал о вовлечении детей в наркокартель

«Вы, наверное, встречали на улицах Благовещенска граффити, рекламирующие каналы в Телеграм с именем Pablo в названии. Это в честь колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Так вот, распространяют "синтетику" наши дети-подростки посредством так называемых закладок», – объясняет блогер.

Святослав Шевченко в своем блоге объясняет предполагаемую схему вовлечения в преступный бизнес. «На них выходят с предложением заработка через соцсети Вконтакте. И объясняют схему. Они делают закладки, а потом по сети отчитываются о местах схронов с приложением фото, чтобы уж наверняка клиент нашел оплаченную онлайн покупку. Причем заработок для студентов солидный. Через короткое время им дают "благотворительно" несколько доз на пробу, после чего курьеры сами подсаживаются, спускают заработанное и начинают работать за дозу. А когда у них появляются неудовольствие и неудобные вопросы к куратору, их сливают сотрудникам наркоконтроля. Поговаривают, что местное СИЗО забито такими закладчиками. Среди них может оказаться и ваш ребенок», – предупреждает священник.

Автор блога дает советы родителям: «Быть внимательным к своему ребенку. Как правило, уход в такой "бизнес" происходит на волне отчуждения между родителями и детьми. Как определить? Неадекватное поведение, подозрительные глаза, стеклянные трубки, странные порошки, таблетки... Ну, и молитесь за своих детей и благословляйте их при выходе из дома. И самое главное – любите их».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске на стенах домов и зданий время от времени появляются надписи, рекламирующие телеграм-канал, где можно купить наркотики. Во время пресс-конференции по итогам шести месяцев работы в управлении МВД по Амурской области начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Михайлов сообщил, что за последние полгода в городе были задержаны четыре группы, занимавшихся бесконтактным способом сбыта синтетических наркотических средств.